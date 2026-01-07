La Ciudad desalojó un predio que ocupaba una cooperativa vinculada a Grabois

Desde el gobierno porteño dijeron que el predio de Parque Avellaneda estaba “ocupado ilegalmente” por “El Amanecer de los Cartoneros”, alineada por el MTE.

El gobierno porteño desalojó un predio que estaba ocupado por una cooperativa liderada por Juan Grabois.

El terreno está ubicado en Parque Avellaneda, debajo de la Autopista Perito Moreno y era utilizado como depósito por “El Amanecer de los Cartoneros”, una cooperativa vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluídos de Grabois.

Desde el gobierno porteño dijeron que el predio estaba “ocupado ilegalmente” y fue desalojado en un operativo conjunto entre el Ministerio de Espacio Público con maquinaria y camiones, junto a la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.

“Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”, dijo Jorge Macri.

“La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal”, sostuvo el ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi.

Desde la asunción de Macri, la Ciudad ya desalojó a los manteros en 13 zonas como Once, Flores, Constitución o en parques y desarticuló un mercado ilegal que movía unos $1.900 millones.