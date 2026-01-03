For Ever sumó su noveno refuerzo e inicia sus trabajos de pretemporada

For Ever iniciará hoy, a las 18, sus trabajos de pretemporada con miras al torneo de La Primera Nacional de fútbol que lo tendrá al elenco chaqueño debutando el 7 de febrero ante Acassuso en Buenos Aires. La última novedad fue la incorporación del lateral-volante izquierdo Gonzalo Melgarejo, que viene de jugar el Federal “A” con Mitre de Posadas y es el noveno refuerzo.

Ricardo Pancaldo pone primera con su For Ever modelo 2026. El DT renovó. Está desde julio de 2024 en el “negro”.

La presentación formal del plantel será a las 17, donde la dirigencia del “negro” mostrará en sociedad al nuevo plantel que comanda Ricardo Pancaldo.

ACERCA DE MELGAREJO

Gonzalo Melgarejo, de 24 años (nacido el 25 de abril de 2001 en Eldorado, Misiones), se consolidó como una figura importante en el 2025 en Mitre de Posadas (Federal A) debido a su dinamismo y versatilidad en el mediocampo. Comenzó su carrera como defensor y marcador de punta, pero se siente más cómodo en su actual posición de volante.

Antes de Mitre, Melgarejo jugó en Independiente de Chivilcoy y anteriormente formó parte de Crucero del Norte.

A fuerza de grandes actuaciones en todos sus partidos, Melgarejo se transformó en una figura inamovible en el 11 de Mitre en el Federal “A”.

Gonzalo Melgarejo arregló condiciones y jugará en el elenco chaqueño. Viene de actual en Mitre de Posadas.

El “todoterreno” iguazuense expresó que “hoy creo que me encuentro en un gran momento”, a diferencia de lo que fue su paso por Crucero del Norte (donde debutó en primera) e Independiente de Chivilcoy.

Comentó que, si bien arrancó su carrera jugando ‘de 3’, “mi posición natural es de volante por izquierda”, dijo. El puesto “implica mucho desgaste físico, pero estamos preparados para eso”, sumó.

REFUERZOS

Los nueve refuerzos que llegaron para este año a For Ever fueron Tomás Bolzicco (delantero; proviene de Alvarado de Mar del Plata), Andrés Lioi (volante mixto; Colegiales), Gabriel Ramírez (volate central; Ferro), Santiago Villalba (delantero; Almirante Brown de Isidro Casanova), Lucas Pruzzo (lateral izquierdo; Deportivo Madryn), Agustín Ojeda (lateral izquierdo; San Telmo), Bahiano García (volante central; Colegiales de Munro); Matías Noble (Volante izquierdo; Gimnasia de Jujuy) y el mencionado Gonzalo Melgarejo (lateral- volante izquierdo; Mitre de Posadas).

Además, quedó una base importante jugadores como los arqueros Gastón Canuto, Nicolás Caprio, Leandro Ledesma y Eduardo Garcete; los defensores David Valdez, Mathias Silvera, Alan Luque y Thiago Chamorro; los volantes Juan Manuel Carrizo, Brian Guerra, Santiago Valenzuela, Mateo Díaz Chaves; y los delanteros Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez, entre otros.

JORNADA INAUGURAL

Zona “A”

Sábado 7 de febrero: 17:00 | Acassuso vs For Ever. 17:00 San Miguel vs Central Norte. 17:00 Deportivo Morón vs Defensores de Belgrano. 17:45 Los Andes vs Almirante Brown.

Domingo 8 de febrero: 17:00 San Telmo vs Ferro. 17:00 All Boys vs Mitre de Santiago del Estero. 20:00 | Racing de Córdoba vs Estudiantes (BA). 20:00 Godoy Cruz vs Ciudad Bolívar. 20:00 Colón de Santa Fe vs Deportivo Madryn.

Zona “B”

Viernes 6 de febrero: 21:00 Gimnasia de Jujuy vs Midland. 22:00 Gimnasia y Tiro vs Colegiales

Sábado 7 de febrero: 17:00 Atlanta vs Quilmes. 18:30 Atlético Rafaela vs Almagro. 20:00 San Martín de Tucumán vs Patronato.

Domingo 8 de febrero: 17:00 Chacarita vs San Martín de San Juan. 17:00 | Güemes vs Nueva Chicago.

Martes 10 de febrero: 18:00 Agropecuario vs Deportivo Maipú. 20:00 Tristán Suárez vs Temperley.