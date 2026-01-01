Connect with us

Un futbolista de Vélez se despidió del club con un fuerte mensaje contra la dirigencia: “No están a la altura”

El delantero de 21 años abandonó el club que lo vio nacer luego de estar seis meses separado del plantel. Criticó a los dirigentes con nombre y apellido.

Un futbolista de Vélez Sarsfield se despidió del club con un fuerte comunicado contra la dirigencia, luego de estar más de seis meses separado del plantel profesional.

Se trata de Thiago Fernández, una de las joyas del club, quien publicó el duro mensaje este 1° de enero a la mañana, una vez que se terminó el contrato con el conjunto de Liniers.

El extremo de 21 años publicó una serie de fotos de él en el club desde chico, y a ello le sumó un fuerte texto apuntado directamente a la dirigencia de la institución.

“Lamentablemente hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura”, expresó en el mensaje publicado a través de sus redes sociales.

La primera parte del posteo de Thiago Fernández apuntándole a la dirigencia de Vélez (Foto: Captura Instagram @thiagofernandez_04)
Además, mencionó a los dirigentes con nombre y apellido, algo que hizo que las declaraciones sean más contundentes y polémicas.

Mencionó que Fabian Berlanga, presidente del club, y funcionarios como Ricardo Álvarez, Augusto Costa y Sebastián Pait no dejaban sus peleas entre sí de lado y complicaron su renovación.

En el párrafo dedicado a los dirigentes y a los problemas que tuvo con ellos, contó que Berlanga le pidió que no renueve su contrato porque le estaban mintiendo con las condiciones del mismo y que le dijo que no había hecho el mérito para renovar y continuar en el club, luego de que había sido campeón en 2024.

Fabían Berlanga, presidente de Vélez (Foto: Instagram @fabian.berlanga.ok)
Fernández se encontraba en medio de conflictos por su renovación, y con lesiones de por medio, todavía no habían podido llegar a un acuerdo, algo que le molestaba a la gente de Vélez.

Desde hace varios años, distintos jugadores formados en la institución, abandonaron el club de manera polémica.

Todo indica que Thiago Fernández continuará su carrera en España, cuando arribe al Villarreal con el pase en su poder.

