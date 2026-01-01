La Juventus quiere sumar a un campeón del mundo como refuerzo de 2026

Connect with us

El club italiano quiere al mediocampista que fue parte del plantel en Qatar 2022

La Juventus está en búsqueda de un futbolista que formó parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni que se quedó con la Copa del Mundo en 2022. El mediocampista cuenta con pocos minutos en su actual club.

Guido Rodríguez está en carpeta para poder llegar al conjunto italiano tras no tener la continuidad deseada en West Ham, donde renovó contrato hasta 2027.

Guido Rodríguez podría ser refuerzo de la Juventus (Foto: EFE)
Por lo tanto, buscaría emigrar hacia la Serie A, donde la Juve está en el puesto 5, por debajo del Inter, Milan, Napoli y Roma, y por ahora jugaría la Europa League. El club inglés le puso precio: 10 millones de euros y piensan solo en una venta.

El futbolista salido de las inferiores de River, pasó por Real Betis antes de llegar a la Premier League con el pase en su poder, y su llegada a la Vecchia Signora sería su tercer liga distinta en el viejo continente.

El ganador del Mundial 2022 y bicampeón de la Copa América tuvo escasos minutos esta temporada y no pudo destacar en ninguno de los partidos que jugó. De esta manera, su lugar en el próximo mundial está casi descartado.

Los números de Guido Rodríguez en Europa

Jugó 203 partidos en total, en los que hizo 9 goles, dio 5 asistencias en los más de 15.000 minutos que disputó. Fue campeón de la Copa del Rey con el Betis en la temporada 21/22.

Real Betis:

  • 173 partidos
  • 9 goles y 4 asistencias
  • 1.3656 minutos

West Ham:

  • 30 partidos
  • 0 goles y 1 asistencia
  • 1.437 minutos

