La decisión que tomó el club del exjugador de Boca que protagonizó un escándalo en la fiesta de Año Nuevo en Brasil

El futbolista surgido de Boca, Eros Mancuso, protagonizó un escándalo en la fiesta de Año Nuevo en Brasil luego de estar involucrado en una pelea entre vecinos. El actual jugador de Fortaleza fue acusado de herir a un hombre con una mordida en la nariz.

Según reportaron medios brasileños, el conflicto habría iniciado por una fiesta que duró hasta las 5 de la mañana y despertó malestar en un vecino, que se quejó en persona porque su hija no podía dormir.

El vecino brasileño de Eros Mancuso denunció agresión. (Foto: @estresse1918)

A raíz de la gravedad de la situación y su repercusión, el club Fortaleza decidió respaldar internamente a Mancuso ante las acusaciones. “La institución está monitoreando la situación y brindando apoyo al jugador”, aseguró el medio brasileño Globo.

El lateral que es pretendido por Racing en este mercado de pases se encontraba en Brasil celebrando junto a sus compañeros de equipo Tomás Pochettino y José Herrera hasta entrada la noche.

Qué dijo Eros Mancuso tras el escándalo

Eros Mancuso quedó involucrado en un escándalo en Brasil. (Foto: erosmancuso17/IG)

Ante la viralización de esta noticia, el argentino hizo su descargo en redes sociales y desmintió la situación. “En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente. Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”, explicó.

Y agregó: “Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”.

Por último, cerró el tema de manera contundente: “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”.