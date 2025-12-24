La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

Fueron mercados convulsionados y de muchas idas y vueltas los que afrontó Boca Juniors a lo largo de 2025. Y válido es repasar cómo se fue dando cada uno de ellos para sacar conclusiones respecto a los nombres propios y las gestiones de la dirigencia que también padeció un cimbronazo con el alejamiento de dos hombres claves en la estructura del departamento de fútbol como lo eran Mauricio Serna y Raúl Cascini.

Las primeras bajas fueron casi todas anunciadas. En la Ribera ya se sabía que Pol Fernández, Nicolás Valentini, Cristian Medina, Aaron Anselmino y Gary Medel no iban a continuar. Todos por diferentes cuestiones. Fernández había comunicado públicamente su decisión meses antes y se marchó a Fortaleza de Brasil, donde duró apenas un semestre antes de volver a Argentina para jugar en Godoy Cruz. Valentini, en conflicto con la directiva, tenía un precontrato firmado con la Fiorentina de Italia. Estudiantes, a través del empresario Foster Gillett, desembolsó los 15 millones de dólares correspondientes a la cláusula de salida de Medina, que ahora emigrará al exterior. Anselmino, que ya pertenecía al Chelsea, solamente permaneció cedido el semestre que había sido convenido de antemano. Y el chileno Medel, de flojo regreso, también dio de baja su vínculo para volver a su país.

Por estas bajas previsibles, la directiva xeneize con Juan Román Riquelme a la cabeza fue trabajando en distintas opciones para suplirlas. Consideró que faltaba reforzar el arco y fichó a Agustín Marchesín, pese a que no se había ido ninguno de los goleros que estaban (Chiquito Romero, Leandro Brey y Javier García). Sumó a Ayrton Costa en la última línea e intentó jerarquizar el mediocampo con Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón y el español Ander Herrera, una de esas chances que surgen en el mercado y que son aprovechadas por el combo de la chapa y nombre propio. En la faz ofensiva, firmaron Carlos Palacios y Alan Velasco, dos viejos anhelos de Riquelme.

Leandro Paredes, el refuerzo estrella de Boca en 2025 y uno de los mejores fichajes de la era Riquelme (RS Fotos) Leandro Paredes, el refuerzo estrella de Boca en 2025 y uno de los mejores fichajes de la era Riquelme (RS Fotos)

A mediados de año, previo, durante y post Mundial de Clubes, cuando todavía estaba en el mando Miguel Ángel Russo, hubo tres altas y tres bajas. El DT les marcó la cancha a Marcos Rojo y Marcelo Saracchi con las contrataciones de Marco Pellegrino y Malcom Braida, que llegaban para competir en sus respectivas posiciones. En paralelo, Chiquito Romero rescindió su vínculo porque Argentinos Juniors lo buscó debido a la baja por lesión del Ruso Rodríguez en su arco. Y el refuerzo bomba, quizás de toda la gestión de Juan Román Riquelme, fue el de Leandro Paredes. El campeón del mundo se hizo esperar algo más de lo planeado, pero firmó y saltó a la cancha.

A la espera de refuerzos de cara al 2026, en el que posiblemente Boca fiche a otra figura como Paulo Dybala (es muy posible que se dé en el mercado de mediados de año), otros tres jugadores dijeron adiós. Cristian Lema, que no juega partidos oficiales desde octubre de 2024 y había sido separado del plantel por Russo antes del Mundial de Clubes, Frank Fabra, que terminó su vínculo después de una década de estadía en el club, e Ignacio Miramón, por el que no hicieron uso de su opción de compra con el Lille de Francia.

EL RESUMEN DEL MERCADO 2025 DE BOCA JUNIORS

Bajas en enero de 2025:

Pol Fernández, Nicolás Valentini, Cristian Medina, Aaron Anselmino y Gary Medel

Llegaron en el mercado de enero:

Carlos Palacios, Ayrton Costa, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, Williams Alarcón y Agustín Marchesín

Bajas en julio de 2025:

Marcelo Saracchi, Marcos Rojo y Sergio Romero

Llegaron en el mercado de julio:

Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Malcom Braida

Bajas en diciembre de 2025:

Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón