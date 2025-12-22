Los detalles de la historia de amor de la hermana de Messi con un técnico del Inter Miami: cómo se conocieron

La historia de amor de María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, y un integrante del cuerpo técnico del Inter Miami está a punto de dar un paso clave. Según pudo averiguar TN, la pareja se casará el próximo 3 de enero en Rosario, en una ceremonia que contará con la presencia estelar del capitán de la Selección argentina, quien se quedará en el país hasta el 5 o 6 de ese mes para acompañar a su familia en un día muy especial.

María Sol está en pareja con Julián “Tuli” Arellano quien forma parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 de Las Garzas, equipo que a mediados de 2023 se consagró campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL) y que este año volvió a destacarse con una gran campaña.

Aunque su nombre es Julián, en la zona sur de Rosario casi nadie lo llama así: para todos es “Tuli”, el apodo que lo identifica desde chico.

El posteo que le dedicó Tuli Arellano a María Sol Messi. (Foto: IG @tuli_arellano9).

Quién es y qué hace Tuli Arellano, el novio de María Sol Messi

Nacido en el barrio La Bajada, el mismo que vio crecer a la familia Messi, Arellano conoce de cerca a su entorno y mantiene un fuerte arraigo con sus raíces. Antes de irse a Estados Unidos, fue una pieza clave del equipo de fútbol 5 La Bajada, que se consagró campeón de la Liga Paradise de Funes.

“Juntos siempre es mejor”, escribió el integrante del cuerpo técnico del Inter Miami en sus publicaciones, acompañando una imagen en la que se los ve sonrientes en uno de los palcos del Chase Stadium, el hogar del club.