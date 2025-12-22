El imponente tatuaje de Boca Juniors que se hizo un futbolista de la Selección y causó furor entre los hinchas

El mediocampista, que volvió a jugar luego de una larga ausencia por lesión, mostró el dibujo que se hizo en su piel en homenaje al club de sus amores

El mediocampista argentino Ezequiel “Equi” Fernández reafirmó su vínculo con Boca Juniors al tatuarse en el brazo un escudo gigante del club acompañado de la frase “Jugador número 12”, una expresión emblemática que identifica a la hinchada xeneize.

Este gesto, que se hizo público a través de las redes sociales de su tatuador Rodrigo “Pumpi” Rodríguez, se produce en un momento en el que el futbolista, actualmente en el Bayer Leverkusen, acaba de regresar a las canchas tras una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de la competencia durante casi dos meses.

El regreso de Fernández al campo de juego se concretó en la victoria por 3-1 del Bayer Leverkusen frente al Leipzig, donde el argentino ingresó a los 56 minutos y completó treinta pases sobre treinta y cuatro intentos, alcanzando una efectividad del 88%. Además, protagonizó una jugada destacada al realizar un caño y rematar al arco desde la media luna, con un disparo que pasó cerca del palo derecho.

Con este resultado, el equipo dirigido por Kasper Hjulmand se ubicó en el tercer puesto de la Bundesliga, con 29 puntos y una diferencia de goles de +13, superando al Leipzig y quedando a tres unidades del Borussia Dortmund y a nueve del líder Bayern Múnich.

El tatuaje de Equi Fernández, que ocupa todo el largo y ancho de uno de sus brazos, representa no solo su fanatismo por Boca Juniors, sino también su identificación con el club en el que se formó y debutó en Primera División. El futbolista disputó 67 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que convirtió dos goles, brindó tres asistencias, recibió 14 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones. Además, integró los planteles que conquistaron la Copa Argentina 2020 y la Supercopa 2022.

La carrera de Fernández ha estado marcada por traspasos significativos. En 2024, fue transferido a Al Qadsiah de Arabia Saudita por 19 millones de euros, y tras una temporada, el Bayer Leverkusen pagó 25 millones de euros para incorporarlo a su plantel. El propio jugador ha manifestado en reiteradas ocasiones su condición de hincha de Boca, tanto en declaraciones públicas como en publicaciones en redes sociales, lo que refuerza el sentido de pertenencia que ahora lleva grabado en la piel.

El presente de Equi Fernández en Alemania lo mantiene en la órbita de la selección argentina, aunque su inclusión en la lista definitiva para el Mundial 2026 podría verse afectada por la reciente decisión de la FIFA de mantener el cupo de 26 futbolistas por plantel, tal como ocurrió en Qatar 2022. Esta medida complica las posibilidades del mediocampista, quien figura entre los jugadores que Lionel Scaloni evalúa para la convocatoria, pero que no tiene un lugar asegurado.

El tatuaje, que fue realizado por el artista Rodrigo “Pumpi” Rodríguez y difundido en Instagram, se ha convertido en un símbolo del lazo inquebrantable entre Fernández y Boca Juniors, club al que sigue vinculado emocionalmente a pesar de su presente en el fútbol europeo.