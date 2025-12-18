Connect with us

Oficial: día, hora y sede de la Finalissima 2026 entre Argentina y España

Published

Se acabaron las dudas. La Finalissima 2026, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, Argentina y España, tiene día, hora y sede confirmadas de forma oficial. Luego de muchas idas y vueltas, Conmebol y UEFA anunciaron formalmente la disputa de este trofeo, que se jugará antes del Mundial 2026. ¿Cuándo y dónde?

«La CONMEBOL y UEFA, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaron este viernes 12 de diciembre la sede, fecha y horario de la Finalissima masculina 2026», manifestó en su portal de noticias la Copa América este jueves.

Día, hora y sede de la Finalissima 2026

«El encuentro enfrentará a Argentina, ganador de la CONMEBOL Copa América 2024, ante España, campeón de la UEFA EURO 2024, en un duelo entre los dos monarcas continentales. El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Catar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 21:00h (hora local) – 18:00h GMT/ 15:00h ARG», informó el citado sitio.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, dijo el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la presentación del partido.

«Introducida como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima celebra la excelencia del fútbol reuniendo a lo mejor de Sudamérica y Europa. Argentina, vigente campeón del mundo, ganó la edición en 2022, derrotando 3-0 a Italia en Wembley, Londres», remarcó la Copa América.

“Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, dijo a su vez Aleksander ?eferin, presidente de UEFA.

«España llegará al duelo contra el plantel de Lionel Scaloni no solo como vigente campeona de Europa, sino que además ocupa actualmente el puesto número uno en el ranking FIFA por delante precisamente del combinado sudamericano. El último duelo oficial entre ambas selecciones data de marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1», manifestó la web de la federación española.

