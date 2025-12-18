Oficial: día, hora y sede de la Finalissima 2026 entre Argentina y España

Se acabaron las dudas. La Finalissima 2026, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, Argentina y España, tiene día, hora y sede confirmadas de forma oficial. Luego de muchas idas y vueltas, Conmebol y UEFA anunciaron formalmente la disputa de este trofeo, que se jugará antes del Mundial 2026. ¿Cuándo y dónde?

«La CONMEBOL y UEFA, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaron este viernes 12 de diciembre la sede, fecha y horario de la Finalissima masculina 2026», manifestó en su portal de noticias la Copa América este jueves.

Día, hora y sede de la Finalissima 2026

«El encuentro enfrentará a Argentina, ganador de la CONMEBOL Copa América 2024, ante España, campeón de la UEFA EURO 2024, en un duelo entre los dos monarcas continentales. El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Catar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 21:00h (hora local) – 18:00h GMT/ 15:00h ARG», informó el citado sitio.