Independiente vende a Kevin Lomónaco y hay impacto: «10 millones»

Kevin Lomónaco es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. El defensor central de Independiente, figura en el primer semestre, empezó a ser seguido por muchos equipos. Y luego de desechar intereses en junio, ahora Independiente está dispuesto a venderlo y ya hay un destino en ciernes.
«Acaba de llegar el director deportivo del Grupo Pachuca a Argentina para reunirse con Kevin Lomónaco. Lo primero que hay que convencer es al futbolista para ver si tiene intenciones de jugar en algunos de esos equipos. Lo más fuerte que tiene Pachuca es el Oviedo de España, por eso tenés que convencer al jugador», contó el periodista Germán García Grova en TyC Sports.
«Viene a reunirse con Lomónaco para convencerlo y después negociar con Independiente. Independiente quiere sacar 10 millones de dólares por Lomónaco. El jugador quiere jugar en Europa», agregó el periodista, especializado en el Mercado de Pases, sobre el futuro del marcador central lejos del Rojo.
«Grupo Pachuca mejora la oferta verbalmente por Lomónaco. Hay que convencer a Kevin. La operación total se acerca a los 10 millones. Por Felipe Loyola, Independiente escucha ofertas, pero no menos de 7 millones de dólares», remarcó a su vez el periodista Matías Martínez en Radio La Red.
¿Qué dice Lomónaco?
«Se despidió Sergio Ramos de Monterrey. Esa es la llave que tienen los representantes de Lomónaco para volver a ofrecerlo. En junio hubo una oferta de 8 millones de dólares, fue verbal, hubo un intento», contó el periodista Matías Martínez sobre la búsqueda desde México por el defensor. Aunque el futbolista tiene otros planes.
«Independiente pretende 9 millones por Lomónaco, la oferta del Grupo Pachuca fue de 7,5 millones. Con esta salida de Sergio Ramos, va a salir una oferta superadora. Pero salvo que cambie su cabeza, al Grupo Pachuca no quiere ir. A esta hora, prefiere quedarse en Independiente», sentenció el comunicador sobre la decisión de Lomónaco.
«En junio, hubo una oferta de 8 millones por el 80% de Monterrey e Independiente estaban plantados en 14. Lomónaco no está desesperado por irse a México, pero en Independiente saben que necesitan pagar deudas», agregó el periodista, indicando que esta novela continuará.