Independiente vende a Kevin Lomónaco y hay impacto: «10 millones»

Kevin Lomónaco es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. El defensor central de Independiente, figura en el primer semestre, empezó a ser seguido por muchos equipos. Y luego de desechar intereses en junio, ahora Independiente está dispuesto a venderlo y ya hay un destino en ciernes.

«Acaba de llegar el director deportivo del Grupo Pachuca a Argentina para reunirse con Kevin Lomónaco. Lo primero que hay que convencer es al futbolista para ver si tiene intenciones de jugar en algunos de esos equipos. Lo más fuerte que tiene Pachuca es el Oviedo de España, por eso tenés que convencer al jugador», contó el periodista Germán García Grova en TyC Sports.

«Viene a reunirse con Lomónaco para convencerlo y después negociar con Independiente. Independiente quiere sacar 10 millones de dólares por Lomónaco. El jugador quiere jugar en Europa», agregó el periodista, especializado en el Mercado de Pases, sobre el futuro del marcador central lejos del Rojo.