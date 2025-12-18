Connect with us

Claudio el Diablito Echeverri jugará en LaLiga de España y hay impacto en River: «nuevo capítulo»

Published

El mercado de pases dejó una certeza en River y varias incógnitas abiertas alrededor de Claudio Echeverri. Aunque existieron gestiones y expectativas por su regreso, desde Manchester City bajaron el pulgar y marcaron una hoja de ruta distinta para el futuro inmediato del juvenil.

La postura del club inglés fue clara: no contemplan una cesión al fútbol sudamericano y buscan que el atacante continúe su desarrollo en Europa, con mayor cercanía y control sobre su evolución.

Manchester City descartó a River y analiza cortar la cesión

La negativa al retorno a Núñez no fue el único movimiento fuerte. En las últimas horas trascendió que Manchester City evalúa interrumpir el préstamo del futbolista en Bayer Leverkusen, debido a que el protagonismo no fue el esperado.

El propio Fabrizio Romano reveló que el chaqueño está “abierto a dejar Bayer Leverkusen en enero para comenzar un nuevo capítulo, ya que no está jugando como estaba previsto”, una frase que reconfiguró por completo el escenario.

Girona se mete en escena y negocia un préstamo

Con la puerta de River cerrada, comenzó a tomar fuerza otra alternativa. Según informó Nil SolàGirona inició conversaciones con Manchester City para quedarse con Echeverri a préstamo, una opción que encaja con la idea de Pep Guardiola: rodaje competitivo dentro del fútbol europeo.

Este camino aparece como una solución intermedia tras la presión ejercida meses atrás por Enzo Monteopane, representante del futbolista, que había impulsado su desembarco en Alemania.

Los números del Diablito en Bayer Leverkusen

Desde su llegada al conjunto alemán, el impacto del juvenil fue limitado. Claudio Echeverri disputó 11 partidos, registró una asistencia y acumuló apenas 270 minutos en cancha, un contexto que explica la búsqueda de un nuevo destino.

Además, tras la salida de Erik ten Hag, su participación se redujo aún más, un factor determinante para que su entorno y Manchester City empiecen a analizar seriamente un cambio de aire en enero.

 

