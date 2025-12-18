Claudio el Diablito Echeverri jugará en LaLiga de España y hay impacto en River: «nuevo capítulo»

El mercado de pases dejó una certeza en River y varias incógnitas abiertas alrededor de Claudio Echeverri. Aunque existieron gestiones y expectativas por su regreso, desde Manchester City bajaron el pulgar y marcaron una hoja de ruta distinta para el futuro inmediato del juvenil.

La postura del club inglés fue clara: no contemplan una cesión al fútbol sudamericano y buscan que el atacante continúe su desarrollo en Europa, con mayor cercanía y control sobre su evolución.

Manchester City descartó a River y analiza cortar la cesión

La negativa al retorno a Núñez no fue el único movimiento fuerte. En las últimas horas trascendió que Manchester City evalúa interrumpir el préstamo del futbolista en Bayer Leverkusen, debido a que el protagonismo no fue el esperado.