Deportes

Alpine ganó el campeonato que nadie quiere en la Fórmula 1: el piloto que lideró el ranking de “destructores” y el puesto de Colapinto

Published

La escudería francesa, colista en el campeonato de constructores, lideró en gastos por los daños a sus monoplazas durante la temporada

La temporada 2025 de la Fórmula 1 terminó con el título de Lando Norris tras el Gran Premio de Abu Dhabi y la coronación de McLaren como la mejor escudería por amplio margen. Sin embargo, también está la otra cara de la máxima categoría del automovilismo, con el campeonato de “destructores”, que contabiliza, en dólares, los daños que le ocasionaron los pilotos a sus monoplazas.

En ese contexto, se elaboró un ranking no oficial en el que se detallan las escuderías que más dinero tuvieron que desembolsar para reparar los coches de carrera y los pilotos que fueron los responsables de los daños. Según las estadísticas que se publicaron en el sitio RedditAlpine fue el equipo que se llevó el título del “campeonato de destructores 2025″, lo que contrasta el último puesto que obtuvo en el de constructores.

En el desglose de los 5.348.000 dólares que le costaron a la escudería francesa las reparaciones de los vehículos, se encuentra el australiano Jack Doohan como el que más gastos le generó a Alpine con US$ 2.144.000 en tan solo seis carreras. Detrás quedó su reemplazante, Franco Colapinto, con un total de US$ 1.877.000. El argentino, además, terminó en el noveno puesto del ranking general. Por su lado, el francés Pierre Gasly generó daños por US$1.327.000 (14°). ¿La sorpresa? McLaren y su segundo puesto con 5.710.000.

Colapinto le generó gastos a Alpine en los Grandes Premios de Imola (US$ 455.000), Gran Bretaña (225.000), Azerbaiyán (430.000), Estados Unidos (5.000), Brasil (537.000) y Las Vegas (225.000). Precisamente en el circuito de Interlagos, el piloto argentino protagonizó un accidente en la Sprint luego de despistarse en la sexta vuelta y chocar contra los muros.

Así quedó el ranking deAsí quedó el ranking de “destructores” de la temporada 2025 de la Fórmula 1 (@FormulaDirecta)

En cuanto a los “destructores” del año, el primer puesto quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, con un total de daños que le ocasionaron a Sauber desembolsar la suma 3.976.000 dólares. Segundo culminó el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, con 3.497.000 de la divisa norteamericana y completó el podio el británico Lando Norris, con US$ 2.899.000 en roturas del monoplaza campeón de McLaren. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen fue el que menos daños le provocó a su Red Bull y generó apenas 450.000 dólares de gasto a su equipo, según los datos del sitio especializado.

En cuanto al campeonato de pilotos y constructores de la F1, Norris se alzó con su primer título en la Máxima con el tercer puesto en Abu Dhabi, dejando atrás al tetracampeón Max Verstappen y a su compañero de equipo Oscar Piastri. Lo dicho, McLaren se consagró entre las escuderías con amplia diferencia sobre Mercedes y Red Bull.

*El accidente de Bortoleto en Interlagos. El brasileño fue el líder del “campeonato de destructores”

EL RANKING DE LOS PILOTOS “DESTRUCTORES” DE LA F1

  1. Gabriel Bortoleto (3.970.000)
  2. Yuki Tsunoda (3.497.000)
  3. Lando Norris (2.899.000)
  4. Lance Stroll (2.678.000)
  5. Charles Leclerc (2.204.000)
  6. Oscar Piastri (2.172.000)
  7. Jack Doohan (2.144.000)
  8. Isak Hadjar (1.971.000)
  9. Franco Colapinto (1.877.000)
  10. Liam Lawson (1.747.000)
  11. Oliver Bearman (1.707.000)
  12. Lewis Hamilton (1.650.000)
  13. Carlos Sainz (1.532.000)
  14. Pierre Gasly (1.327.000)
  15. Alex Albon (1.230.000)
  16. Nico Hülkenberg (1.039.000)
  17. Fernando Alonso (927.000)
  18. Kimi Antonelli (910.000)
  19. Esteban Ocon (692.000)
  20. George Russell (475.000)
  21. Max Verstappen (450.000)

EL CAMPEONATO DE “DESTRUCTORES” 2025

  1. Alpine (5.348.000)
  2. McLaren (5.710.000)
  3. Sauber (5.150.000)
  4. Red Bull (4.139.000)
  5. Ferrari (3.854.000)
  6. Aston Martin (3.605.000)
  7. Racing Bulls (3.526.000)
  8. Williams (2.762.000)
  9. Haas (2.389.000)
  10. Mercedes (1.385.000)
