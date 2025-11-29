Un gremio de árbitros acusó a la AFA de presionar a los referís para manipular los resultados de los partidos

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) lanzó un durísimo comunicado contra la AFA y el sistema de designaciones en el fútbol argentino en medio del escándalo que envuelve a la institución por los arbitrajes sospechados y la sanción impuesta a Estudiantes después del pasillo de espaldas que le hizo a Rosario Central por el polémico título que le reconoció el Consejo Directivo de la Liga Profesional.

En el texto, el gremio liderado por Guillermo Marconi, excluido de la AFA durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, denunció “irregularidades”, “manipulación de resultados” y presiones sobre los jueces, por lo que reclamó un cambio urgente para recuperar la credibilidad.

“Durante los últimos siete años hemos denunciado públicamente y ante la justicia diversas irregularidades en las designaciones arbitrales, así como actuaciones que evidenciaban manipulación en resultados”, advirtió el SADRA en el comunicado titulado “No estamos solos”.

El sindicato remarcó que incluso cuando las situaciones involucraron a sus propios afiliados, “todas las presentaciones fueron realizadas ante los organismos correspondientes, sin obtener respuestas concretas”.

Acusaciones de exclusión y deterioro institucional

Gariano tuvo un polémico arbitraje a favor de Barracas Central en la última fecha del Torneo Clausura (Foto: Fotobaires).

El SADRA apuntó directamente contra las actuales autoridades del fútbol argentino: “Las medidas tomadas -incluyendo la exclusión injustificada del SADRA, la creación de estructuras paralelas y la presión ejercida sobre árbitros de múltiples categorías- deterioraron gravemente la credibilidad del arbitraje en todo el país”.

A pesar de este escenario, el gremio destacó que “un grupo de árbitros y dirigentes defendió con firmeza la integridad profesional, resistiendo presiones y preservando la continuidad institucional”. Por esa situación, “muchos vieron perjudicadas sus carreras, tanto en proyección como en designaciones, aun cuando fallos judiciales respaldaban su actividad”.

“La sociedad empieza a dimensionar la gravedad”

Tapia recibe cuestionamientos también en ámbitos extrafutbolísticos (Foto: IG@chiquitapia).

El comunicado del SADRA subrayó que, tras años de denuncias y acciones legales, “la sociedad comienza a dimensionar la gravedad de la situación. Jugadores, dirigentes, periodistas y miles de simpatizantes reclaman un cambio profundo en favor de un arbitraje honesto y transparente”.

Finalmente, el texto concluye: “El arbitraje es un componente esencial del deporte. Desde SADRA reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la profesionalización, convocando a todos los actores del fútbol argentino a construir un sistema más justo y confiable”.