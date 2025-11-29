Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Published

Tras ser 20° en la Sprint, el argentino no logró marcar buen ritmo y se ubicó al fondo del pelotón. Gasly avanzó hasta la Q3 e iniciará 9°

 

La carrera principal del Gran Premio de Qatar tendrá la pelea por el título desde la largada: Oscar Piastri se quedó con la pole position y comenzará justo por delante de Lando Norris (2°) y Max Verstappen (3°).

El australiano iniciará la cita como el segundo piloto con más puntos en la temporada con 374 unidades, justo detrás de su compañero de McLaren que desembarca a la fecha como líder con 396El neerlandés de Red Bull figura tercer con 371 puntos.

Franco Colapinto tuvo otra jornada para el olvido en Qatar. Quedó 20° en la Sprint en una carrera corta que no lo vio encontrar ritmo en ningún momento, pero luego tampoco logró encontrar el camino: clasificó último para la cita principal del domingo con un tiempo de 1:21.137 que lo dejó a 0.456 del registro de su compañero Pierre Gasly, que clasificó a la Q2 con el tiempo de corte del 15° puesto en esa tanda inicial (1:20.681).

El francés finalmente avanzó a la Q3 con un registro de 1:20.324 que le permitió superar el corte por 0.029 y largará 9° la cita del domingo tras firmar su mejor vuelta en la última tanda con 1:20.477.

“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Triste porque creo que fue todo mío”reconoció el argentino tras su mala sesión.

La sorpresa de la sesión una vez más lo tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, quien largará 18° porque fue apenas más veloz que Colapinto y Esteban Ocon en la Q1. Yuki Tsunoda, que había tenido una interesante Sprint, no pasó el tiempo de corte por apenas 0.080 y comenzará 16° este domingo.

La cita principal a 57 vueltas se desarrollará este domingo a partir de las 13 horas de Argentina.

Así quedó la grilla deAsí quedó la grilla de largada para la carrera principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 (Foto: @F1)
16:39 hsHoy

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA FÓRMULA 1

16:08 hsHoy

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

El argentino de Alpine no tuvo una buena actuación en la qualy y largará 20° en la carrera del domingo

Tras quedar último en la carrera Sprint del Gran Premio de QatarFranco Colapinto cerró la jornada con la clasificación. El argentino tuvo problemas para controlar el Alpine largará en el puesto 20° de cara a la competencia principal del domingo. Su compañero de la escudería francesa, Pierre Gasly, logró meterse a Q2 sobre el límite y marcó buenos tiempos que le permitieron pasar a Q3.

Leer la nota completa
16:08 hsHoy

¡Final de la Q3! Oscar Piastri voló para quedarse con la pole position con un tiempo de 1:19.387 que le permitió aventajar por 0.108 a Lando Norris (quedó 2°) y por 0.156 a Max Verstappen (comenzará 3°). Pierre Gasly quedó 9°, con un registro de 1:20.477 para superar a Charles Leclerc (1:20.561).

15:50 hsHoy

¡Arrancó la Q3! Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc e Isack Hadjar pelearán por la pole.

15:43 hsHoy

¡Final de la Q2! Alex Albon de Williams(15°), Gabriel Bortoleto de Sauber (14°) Ollie Bearman de Haas (13°), Liam Lawson de Racing Bulls (12°) y Nico Hülkenberg de Sauber (11°) son los cinco eliminados.

Pierre Gasly tuvo una buena performance, marcó el octavo mejor tiempo de la sesión con 1:20.324, que le permitió aventajar por 0.029 a Hülkenberg, primer eliminado.

15:26 hsHoy

¡Arrancó la Q2! Los pilotos tienen 15 minutos para evitar quedar entre los cinco peores tiempos.

15:20 hsHoy

¡Final de la Q1! Franco Colapinto de Alpine (20°), Lance Stroll de Aston Martin (19°), Lewis Hamilton de Ferrari (18°), Esteban Ocon de Haas (17°) y Yuki Tsunoda de Red Bull (16°) son los cinco eliminados.

Pierre Gasly clasificó a la Q2 en el 15° lugar con un registro de 1:20.681 (le quitaron su anterior vuelta), que mejoró en 0.456 el de su compañero Colapinto (1:21.137).

Tsunoda quedó afuera por apenas 0.080, mientras que Hamilton se ubicó a 0.226 del registro de Gasly que marcaba el tiempo de corte.

15:19 hsHoy

La vuelta de Franco Colapinto es de 1:21.137, pero no le alcanza y quedará 20°

15:18 hsHoy

Pierre Gasly mejora sus registros con una vuelta de 1:20.513

15:14 hsHoy

Últimos 4 minutos de la sesiónCharles Leclerc figura 15°, con el tiempo de corte en 1:21.018

15:13 hsHoy

¡Lando Norris salta a lo más alto! Giró en 1:20.157 para ser el más veloz de la Q1 por ahora, por delante de Oscar Piastri (1:20.234)

15:12 hsHoy

Max Verstappen figura como líder con 5 minutos por delante tras girar en 1:20.534

15:11 hsHoy

Franco Colapinto marca su primer tiempo con neumáticos blandos nuevos, pero sigue en el fondo: firmó 1:22.378

15:10 hsHoy

Gran intento de Pierre Gasly que figura 2° momentáneamente tras marcar 1:20.681

15:10 hsHoy

Isack Hadjar marca ahora el tiempo más veloz con 1:20.603 con 8 minutos de sesión por delante.

15:08 hsHoy

Con 9 minutos de la tanda por delante, el 15° registro de corte lo tiene Carlos Sainz con 1:21.749

15:07 hsHoy

Le quitan el tiempo a Franco Colapinto por exceder los límites de la pista en su primer intento. Tendrá tiempo para hacer más pruebas. Se marcha a los boxes para cambiar los neumáticos.

15:06 hsHoy

Con 11 minutos por delante, el tiempo de punta es de Oscar Piastri con 1:20.739

15:05 hsHoy

Primer registro de Franco Colapinto en 1:22.080, vuelta casi calcada a la de su compañero

15:05 hsHoy

Primera marca de Pierre Gasly con 1:22.060

15:03 hsHoy

El primer registro es de Carlos Sainz con 1:22.354

15:00 hsHoy

¡Luz verde en Qatar! Ya están en marcha los primeros 18 minutos de la clasificación del Gran Premio de Qatar

Lando Norris busca dar otroLando Norris busca dar otro paso al título (Foto: Reuters/Mohammed Salem)
14:47 hsHoy

¡Se viene la clasificación para la carrera principal! Los 20 pilotos saldrán a pista y tendrán 18 minutos para evitar quedar entre los cinco eliminados en la Q1.

Arranca la clasificación para laArranca la clasificación para la carrera principal de F1 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Chaco enfrenta el peor cierre fiscal en una década tras el gasto electoral: déficit récord y ajuste urgente

El gobernador Leandro Zdero cierra el 2025 con un rojo fiscal que marca un récord negativo para la provincia: un déficit del 8,5% que...

5 días ago

CORRUPCION

Choque, muerte y sospechas: el acta de alcoholemia del hermano del gobernador fue firmada por un familiar suyo

Así lo aseguró el abogado, Claudio Colla, representante de la familia de Oscar Acevedo, el hombre que murió el sábado a la madrugada en...

5 días ago

NOTICIAS

De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

Su caso desató un debate sobre los bajos salarios y la vocación dentro de la fuerza. Nicole Gabriela V., la policía de la Ciudad...

5 días ago

CORRUPCION

Trasladan al comisario que había detectado un caso de abigeato vinculado a un funcionario de Zdero

COLONIA ELISA | Trasladan al comisario que había detectado un caso de abigeato vinculado a un funcionario de Zdero: la reunión con el intendente...

5 días ago