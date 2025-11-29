Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Tras ser 20° en la Sprint, el argentino no logró marcar buen ritmo y se ubicó al fondo del pelotón. Gasly avanzó hasta la Q3 e iniciará 9°
La carrera principal del Gran Premio de Qatar tendrá la pelea por el título desde la largada: Oscar Piastri se quedó con la pole position y comenzará justo por delante de Lando Norris (2°) y Max Verstappen (3°).
El australiano iniciará la cita como el segundo piloto con más puntos en la temporada con 374 unidades, justo detrás de su compañero de McLaren que desembarca a la fecha como líder con 396. El neerlandés de Red Bull figura tercer con 371 puntos.
Franco Colapinto tuvo otra jornada para el olvido en Qatar. Quedó 20° en la Sprint en una carrera corta que no lo vio encontrar ritmo en ningún momento, pero luego tampoco logró encontrar el camino: clasificó último para la cita principal del domingo con un tiempo de 1:21.137 que lo dejó a 0.456 del registro de su compañero Pierre Gasly, que clasificó a la Q2 con el tiempo de corte del 15° puesto en esa tanda inicial (1:20.681).
El francés finalmente avanzó a la Q3 con un registro de 1:20.324 que le permitió superar el corte por 0.029 y largará 9° la cita del domingo tras firmar su mejor vuelta en la última tanda con 1:20.477.
“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Triste porque creo que fue todo mío”, reconoció el argentino tras su mala sesión.
La sorpresa de la sesión una vez más lo tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, quien largará 18° porque fue apenas más veloz que Colapinto y Esteban Ocon en la Q1. Yuki Tsunoda, que había tenido una interesante Sprint, no pasó el tiempo de corte por apenas 0.080 y comenzará 16° este domingo.
La cita principal a 57 vueltas se desarrollará este domingo a partir de las 13 horas de Argentina.
EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA FÓRMULA 1
Tras quedar último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, Franco Colapinto cerró la jornada con la clasificación. El argentino tuvo problemas para controlar el Alpine y largará en el puesto 20° de cara a la competencia principal del domingo. Su compañero de la escudería francesa, Pierre Gasly, logró meterse a Q2 sobre el límite y marcó buenos tiempos que le permitieron pasar a Q3.
¡Final de la Q3! Oscar Piastri voló para quedarse con la pole position con un tiempo de 1:19.387 que le permitió aventajar por 0.108 a Lando Norris (quedó 2°) y por 0.156 a Max Verstappen (comenzará 3°). Pierre Gasly quedó 9°, con un registro de 1:20.477 para superar a Charles Leclerc (1:20.561).
¡Arrancó la Q3! Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc e Isack Hadjar pelearán por la pole.
¡Final de la Q2! Alex Albon de Williams(15°), Gabriel Bortoleto de Sauber (14°) Ollie Bearman de Haas (13°), Liam Lawson de Racing Bulls (12°) y Nico Hülkenberg de Sauber (11°) son los cinco eliminados.
Pierre Gasly tuvo una buena performance, marcó el octavo mejor tiempo de la sesión con 1:20.324, que le permitió aventajar por 0.029 a Hülkenberg, primer eliminado.
¡Arrancó la Q2! Los pilotos tienen 15 minutos para evitar quedar entre los cinco peores tiempos.
¡Final de la Q1! Franco Colapinto de Alpine (20°), Lance Stroll de Aston Martin (19°), Lewis Hamilton de Ferrari (18°), Esteban Ocon de Haas (17°) y Yuki Tsunoda de Red Bull (16°) son los cinco eliminados.
Pierre Gasly clasificó a la Q2 en el 15° lugar con un registro de 1:20.681 (le quitaron su anterior vuelta), que mejoró en 0.456 el de su compañero Colapinto (1:21.137).
Tsunoda quedó afuera por apenas 0.080, mientras que Hamilton se ubicó a 0.226 del registro de Gasly que marcaba el tiempo de corte.
La vuelta de Franco Colapinto es de 1:21.137, pero no le alcanza y quedará 20°
Pierre Gasly mejora sus registros con una vuelta de 1:20.513
Últimos 4 minutos de la sesión: Charles Leclerc figura 15°, con el tiempo de corte en 1:21.018
¡Lando Norris salta a lo más alto! Giró en 1:20.157 para ser el más veloz de la Q1 por ahora, por delante de Oscar Piastri (1:20.234)
Max Verstappen figura como líder con 5 minutos por delante tras girar en 1:20.534
Franco Colapinto marca su primer tiempo con neumáticos blandos nuevos, pero sigue en el fondo: firmó 1:22.378
Gran intento de Pierre Gasly que figura 2° momentáneamente tras marcar 1:20.681
Isack Hadjar marca ahora el tiempo más veloz con 1:20.603 con 8 minutos de sesión por delante.
Con 9 minutos de la tanda por delante, el 15° registro de corte lo tiene Carlos Sainz con 1:21.749
Le quitan el tiempo a Franco Colapinto por exceder los límites de la pista en su primer intento. Tendrá tiempo para hacer más pruebas. Se marcha a los boxes para cambiar los neumáticos.
Con 11 minutos por delante, el tiempo de punta es de Oscar Piastri con 1:20.739
Primer registro de Franco Colapinto en 1:22.080, vuelta casi calcada a la de su compañero
Primera marca de Pierre Gasly con 1:22.060
El primer registro es de Carlos Sainz con 1:22.354
¡Luz verde en Qatar! Ya están en marcha los primeros 18 minutos de la clasificación del Gran Premio de Qatar
¡Se viene la clasificación para la carrera principal! Los 20 pilotos saldrán a pista y tendrán 18 minutos para evitar quedar entre los cinco eliminados en la Q1.