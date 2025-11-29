Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Tras ser 20° en la Sprint, el argentino no logró marcar buen ritmo y se ubicó al fondo del pelotón. Gasly avanzó hasta la Q3 e iniciará 9°

La carrera principal del Gran Premio de Qatar tendrá la pelea por el título desde la largada: Oscar Piastri se quedó con la pole position y comenzará justo por delante de Lando Norris (2°) y Max Verstappen (3°).

El australiano iniciará la cita como el segundo piloto con más puntos en la temporada con 374 unidades, justo detrás de su compañero de McLaren que desembarca a la fecha como líder con 396. El neerlandés de Red Bull figura tercer con 371 puntos.

Franco Colapinto tuvo otra jornada para el olvido en Qatar. Quedó 20° en la Sprint en una carrera corta que no lo vio encontrar ritmo en ningún momento, pero luego tampoco logró encontrar el camino: clasificó último para la cita principal del domingo con un tiempo de 1:21.137 que lo dejó a 0.456 del registro de su compañero Pierre Gasly, que clasificó a la Q2 con el tiempo de corte del 15° puesto en esa tanda inicial (1:20.681).

El francés finalmente avanzó a la Q3 con un registro de 1:20.324 que le permitió superar el corte por 0.029 y largará 9° la cita del domingo tras firmar su mejor vuelta en la última tanda con 1:20.477.

“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Triste porque creo que fue todo mío”, reconoció el argentino tras su mala sesión.

La sorpresa de la sesión una vez más lo tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, quien largará 18° porque fue apenas más veloz que Colapinto y Esteban Ocon en la Q1. Yuki Tsunoda, que había tenido una interesante Sprint, no pasó el tiempo de corte por apenas 0.080 y comenzará 16° este domingo.

La cita principal a 57 vueltas se desarrollará este domingo a partir de las 13 horas de Argentina.