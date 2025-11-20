Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo tras completarse el cupo de clasificados directos

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre y, de acuerdo con el ranking FIFA correspondiente a noviembre, así quedaron determinados los bombos. Será una edición histórica: por primera vez competirán 48 selecciones, un formato que introduce cambios importantes en la estructura del torneo.

Con todo listo, los equipos ultiman detalles mientras esperan conocer qué rivales tendrán en la fase de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino el viernes 22 de agosto del 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europeo 1

Repechaje Europeo 2

Repechaje Europeo 3

Repechaje Europeo 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

Cómo será el procedimiento del sorteo

Será un Mundial histórico porque participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. El sorteo definirá la composición de estos grupos, aunque todavía quedarán seis plazas pendientes, correspondientes a los cupos que se definirán en el repechaje europeo (4 equipos) y la repesca intercontinental (2 equipos).

Habrá cuatro bombos, organizados por ranking FIFA. Como es habitual, no podrán enfrentarse en la fase de grupos equipos de la misma confederación, excepto en el caso de Europa, debido a la cantidad de participantes.

El repechaje intercontinental se disputará en México en marzo de 2026, con seis selecciones de cinco confederaciones buscando los últimos dos cupos mundialistas.

Por su parte, la UEFA tendrá su propio mecanismo para definir las cuatro plazas europeas restantes.

La FIFA aún no confirmó el procedimiento final del sorteo, aunque todo indica que los equipos provenientes de los repechajes ocuparán los lugares del bombo 4, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. (Estados Unidos). La ceremonia empezará a las 14:00 de Argentina (12:00 hora local).