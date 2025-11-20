Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo tras completarse el cupo de clasificados directos

Connect with us

Un total de 42 selecciones ya aseguraron su pasaporte para la primera edición de la historia con 48 participantes. Las seis plazas restantes se definirán en marzo mediante repechajes.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre y, de acuerdo con el ranking FIFA correspondiente a noviembre, así quedaron determinados los bombos. Será una edición histórica: por primera vez competirán 48 selecciones, un formato que introduce cambios importantes en la estructura del torneo.

Con todo listo, los equipos ultiman detalles mientras esperan conocer qué rivales tendrán en la fase de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino el viernes 22 de agosto del 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1

  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Repechaje Europeo 1
  • Repechaje Europeo 2
  • Repechaje Europeo 3
  • Repechaje Europeo 4
  • Repechaje Intercontinental 1
  • Repechaje Intercontinental 2

Cómo será el procedimiento del sorteo

Será un Mundial histórico porque participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. El sorteo definirá la composición de estos grupos, aunque todavía quedarán seis plazas pendientes, correspondientes a los cupos que se definirán en el repechaje europeo (4 equipos) y la repesca intercontinental (2 equipos).

Habrá cuatro bombos, organizados por ranking FIFA. Como es habitual, no podrán enfrentarse en la fase de grupos equipos de la misma confederación, excepto en el caso de Europa, debido a la cantidad de participantes.

El repechaje intercontinental se disputará en México en marzo de 2026, con seis selecciones de cinco confederaciones buscando los últimos dos cupos mundialistas.

Por su parte, la UEFA tendrá su propio mecanismo para definir las cuatro plazas europeas restantes.

La FIFA aún no confirmó el procedimiento final del sorteo, aunque todo indica que los equipos provenientes de los repechajes ocuparán los lugares del bombo 4, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. (Estados Unidos). La ceremonia empezará a las 14:00 de Argentina (12:00 hora local).

