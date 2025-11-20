Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

La reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

Published

El exentrenador de la Selección argentina padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que obliga a su entorno a brindarle cuidados especiales.

 

Carlos Salvador Bilardo padece hace años el síndrome de Hakim-Adams, una condición que obliga a su entorno a protegerlo de noticias que puedan afectarlo emocionalmente. Como ya ocurrió con las muertes de Diego Maradona y César Luis Menotti, la familia volvió a extremar cuidados para informarle la partida de Miguel Ángel Russo.

En las últimas horas, su hermano Jorge relató cómo fue el momento en que decidieron darle la noticia sobre el exentrenador de Boca, con quien el Doctor mantenía una relación entrañable.

“Se lo contamos. Pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo dije, él quedó quieto. Estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de homenaje a Miguel, y ahí le dije: ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’. Lagrimeó un poquito”, relató Jorge en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Russo fue campeón del Metropolitano '83 en Estudiantes, dirigido por Carlos Bilardo (Foto: Estudiantes de La Plata).
Russo fue campeón del Metropolitano ’83 en Estudiantes, dirigido por Carlos Bilardo (Foto: Estudiantes de La Plata).

“Carlos no pudo ir al velatorio”

Además, explicó por qué el Doctor no pudo despedir personalmente a Russo. “Yo fui al velorio en la Bombonera, en la cancha. Pero Carlos no pudo ir porque no puede moverse mucho de su casa”, señaló.

Russo debutó como jugador en Estudiantes de La Plata en 1975 bajo la conducción de Bilardo, y juntos construyeron algunos de los capítulos más importantes en la historia del Pincha.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Horacio Zdero, hermano del gobernador, chocó y mató un peatón

Un trágico accidente de tránsito ocurrido cerca de las 05:00 del sábado en el acceso Juan Domingo Perón, en Quitilipi, terminó con la muerte de un peatón que,...

3 días ago

NOTICIAS

Un hombre fue a buscar a sus hijos, discutió con el novio de su ex y lo mató de seis balazos

Ariel César Collante se entregó por el crimen de Brian Enrique Carabajal.   Una visita para retirar a sus hijos terminó en una ejecución a...

3 días ago

NOTICIAS

La Plata: un dogo se escapó de una casa, atacó a un nene de 9 años y terminó asesinado por su dueño

El hombre fue demorado por maltrato animal después de matar a su mascota.   Un dogo que se escapó este lunes de una casa ubicada en 164...

4 días ago

Politica

Gremios advierten cambios en la Subsecretaría de Trabajo y anuncian medidas de fuerza

Representantes sindicales cuestionaron el decreto 1657/2025 del Gobierno provincial, que elimina el Departamento de Relaciones Laborales y traslada sus funciones a una interventora. Aseguran...

3 días ago