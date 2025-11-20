La reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

Carlos Salvador Bilardo padece hace años el síndrome de Hakim-Adams, una condición que obliga a su entorno a protegerlo de noticias que puedan afectarlo emocionalmente. Como ya ocurrió con las muertes de Diego Maradona y César Luis Menotti, la familia volvió a extremar cuidados para informarle la partida de Miguel Ángel Russo.

En las últimas horas, su hermano Jorge relató cómo fue el momento en que decidieron darle la noticia sobre el exentrenador de Boca, con quien el Doctor mantenía una relación entrañable.

“Se lo contamos. Pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo dije, él quedó quieto. Estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de homenaje a Miguel, y ahí le dije: ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’. Lagrimeó un poquito”, relató Jorge en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Russo fue campeón del Metropolitano ’83 en Estudiantes, dirigido por Carlos Bilardo (Foto: Estudiantes de La Plata).

“Carlos no pudo ir al velatorio”

Además, explicó por qué el Doctor no pudo despedir personalmente a Russo. “Yo fui al velorio en la Bombonera, en la cancha. Pero Carlos no pudo ir porque no puede moverse mucho de su casa”, señaló.

Russo debutó como jugador en Estudiantes de La Plata en 1975 bajo la conducción de Bilardo, y juntos construyeron algunos de los capítulos más importantes en la historia del Pincha.