Dieron a conocer el nuevo ranking FIFA: en qué puesto quedó la Selección argentina a meses del Mundial 2026

Tras el cierre de la ventana internacional de noviembre, hubo algunos cambios en la parte alta de la clasificación y Brasil fue protagonista del ascenso más destacado.

Este miércoles se conoció la nueva actualización del ranking FIFA. A siete meses del comienzo del Mundial 2026, la Selección argentina se mantiene dentro del podio y quedó confirmada como uno de los cabezas de serie para el sorteo del próximo 5 de diciembre.

España se mantiene como líder del ranking, seguida del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el segundo lugar. Tercera sigue Francia, seguida por Inglaterra.

Dentro del Top Ten, Brasil tuvo el mayor ascenso: escaló dos puestos y ahora se ubica quinto tras haber desplazado a Portugal y Países Bajos. Italia, en tanto, perdió tres posiciones y quedó 12°.

Brasil tuvo un destacado ascenso en el ranking (Foto: John Walton/PA via AP)
Después de la última ventana internacional de noviembre, se definieron las últimas selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. También quedaron establecidos aquellos que deberán disputar los repechajes.

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.. La Copa del Mundo, en tanto, tendrá su puntapié inicial en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio y terminará el 13 de julio siguiente, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

El Top Ten del ranking FIFA de selecciones

  1. España
  2. Argentina
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil (+2 puestos)
  6. Portugal (-1 puesto)
  7. Países Bajos (-1 puesto)
  8. Bélgica
  9. Alemania (+1 puesto)
  10. Croacia (+1 puesto)

