“Vayan a dar la cara”: filtran el pedido de Marcelo Gallardo a los jugadores de River tras la derrota en el Superclásico

River sufrió un duro golpe al perder 2-0 contra Boca este domingo en la Bombonera. En las últimas horas trascendió un fuerte pedido que Marcelo Gallardo les hizo a los jugadores del Millonario en el vestuario una vez que terminó el partido.

El periodista Gustavo Yarroch reveló en ESPN que al Muñeco se lo notó “resignado y furioso” en los minutos posteriores a la derrota en el Superclásico.

“En el vestuario les dijo a los jugadores: ‘Ahora vayan a dar la cara ustedes’. Por eso salieron referentes como Martínez Quarta, Montiel, Quintero y Armani a buscar ellos a las cámaras ante el enojo de Marcelo Gallardo”, continuó.

Yarroch también relató que un periodista abordó al DT de River cuando se iba de la cancha y le preguntó si iba a hablar. La respuesta fue una mirada feroz y una frase contundente: “Ahí los tenés a los jugadores”.

River perdió 2-0 en la Bombonera (Foto: EFE)

Las declaraciones de los futbolistas luego de la dura derrota por 2-0 en la Bombonera fueron un pedido expreso del Muñeco. Se trató de una forma de dar explicaciones por la profunda crisis que atraviesa el equipo, que todavía pelea por conseguir el boleto a la próxima instancia del Torneo Clausura y que quedó muy complicado para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Por el momento, el entrenador del Millonario no habló con los medios sobre la caída ante el conjunto de Claudio Úbeda. Una vez que terminó el partido ante Boca, decidió cancelar la conferencia de prensa, tal como lo había hecho la semana anterior luego de perder ante Gimnasia La Plata.

River volverá a entrenarse este martes con la mira puesta en el encuentro ante Vélez del próximo fin de semana, por la fecha 16 del campeonato. Será un partido que podría definir muchas cuestiones claves para el tramo final del año.