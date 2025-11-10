Un informe explicó la sorpresiva mejora de Alpine en el GP de Brasil y el particular rol que tuvo Franco Colapinto

Tras una temporada plagada de problemas y un rendimiento general por debajo de lo esperado, Alpine mostró un sorpresivo resurgimiento en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. La frustración de un coche difícil de manejar y poco competitivo pareció disiparse en Interlagos, donde el A525 exhibió una velocidad y consistencia que no se le habían visto en meses.

Este cambio no fue casualidad. Según un informe del sitio especializado Les Alpinistes esto fue el resultado directo de que los ingenieros finalmente lograron abordar dos fallas crónicas que habían perjudicado al coche durante gran parte del año.

El primer gran avance se centró en la conexión del coche con el asfalto y la estabilidad en las curvas. El reporte del medio francés destacó que el coche se volvió “más estable en su apoyo” y “más eficiente en las fases de tracción”.

Esto fue fundamental: la mayor estabilidad permitió a los pilotos tomar las curvas con más confianza y velocidad, mientras que la tracción mejorada solucionó un problema persistente que impedía al coche acelerar limpiamente al salir de las curvas lentas. En un circuito como Interlagos, donde la potencia debe transferirse al suelo rápidamente en las zonas de salida, este progreso se tradujo inmediatamente en tiempos de vuelta más rápidos.

En plena carrera, Pierre Gasly aseguró que el auto “se sentía más vivo” en comparación a las carreras previas, un signo de mejora que confirmó el buen trabajo de los ingenieros en Brasil.

Pierre Gasly en el GP de Brasil. (Foto: Reuters)

El segundo factor decisivo fue la gestión de los neumáticos, un área donde el equipo había sufrido constantemente. Los ingenieros lograron optimizar el agarre mecánico y el resultado más importante fue que las temperaturas de los neumáticos se encontraron “finalmente dentro del rango correcto”, dice Les Alpinistes. Al resolver este problema, el coche de Pierre Gasly pudo mantener un rendimiento óptimo de los neumáticos durante más tiempo, lo que elevó significativamente el ritmo general.

Cómo Franco Colapinto colaboró con el buen fin de semana de Alpine

Además de las correcciones en el set-up, el equipo utilizó a Franco Colapinto para realizar un trabajo específico y fundamental. El piloto argentino se dedicó a la “correlación aerodinámica” durante las únicas prácticas libres en San Pablo, un proceso para asegurar que los datos de las simulaciones de fábrica coincidan con lo que realmente sucede en la pista.

(Foto: Reuter)

Al validar las “configuraciones traseras prometedoras”, el equipo obtuvo la confirmación necesaria de que las nuevas piezas y ajustes diseñados para la parte trasera del coche estaban funcionando correctamente. Esto permitió a los ingenieros concentrarse en afinar el rendimiento, sabiendo que la base aerodinámica era sólida.

En resumen, el repunte de Alpine en Brasil fue una victoria de la ingeniería y la estrategia. No se trató de una sola pieza mágica, sino de una exitosa corrección de problemas fundamentales en la estabilidad, la tracción y, crucialmente, la gestión de los neumáticos. Este trabajo metódico permitió que el A525 alcanzara el potencial que había estado latente, marcando un prometedor punto de inflexión después de una temporada complicada.