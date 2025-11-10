Connect with us

Leandro Paredes fue visto en un boliche de cumbia tras el triunfo de Boca en el Superclásico: su curioso gesto

Tras ser una de las figuras del Xeneize en la Bombonera, el mediocampista fue al local bailable junto a su pareja, Camila Galante.

Leandro Paredes fue una de las figuras de Boca en la victoria 2-0 ante River en el Superclásico. Al terminar el partido en la Bombonera, y aprovechando que el plantel tiene el día libre este lunes, el mediocampista fue a festejar al Tropitango, un reconocido boliche de cumbia ubicado en la localidad de El Talar.

En las redes sociales trascendieron varios videos en los que se ve a Paredes junto a su pareja, Camila Galante, disfrutando de la música desde el primer piso del local. En uno de los cortes que más se viralizó se lo hablando a lo lejos con una persona y haciéndole gestos. Muchos lo entendieron como una burla a un hincha de River.

Aunque después del partido circuló la versión de que el mediocampista del Xeneize había sido convocado a la Selección argentina para el amistoso del próximo viernes ante Angola, finalmente esta posibilidad fue desestimada.

Paredes discutió con el árbitro Nicolás Ramírez durante el Superclásico (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
Paredes no viajará con el conjunto nacional y se quedará en Buenos Aires entrenándose con el plantel de Boca para el partido del próximo fin de semana ante Tigre por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Paredes festejó la victoria en el Superclásico dentro de la cancha y en el vestuario junto a sus compañeros. Además, en sus redes sociales, hizo un posteo con varias fotos junto a sus compañeros y escribió: Yo te quiero Boca Juniors, yo te quiero de verdad!!“.

