Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Interlagos, el circuito más desafiante del calendario sudamericano

Published

El piloto argentino, bicampeón del Campeonato FIM -Federación Internacional de Motociclismo de Brasil- Ramiro Gandola analizó en La Mañana de Natagalá las particularidades del circuito de Interlagos, en San Pablo, escenario emblemático del automovilismo mundial.

“Es una pista muy técnica, corta pero exigente, con partes rápidas y zonas muy trabadas. El clima cambia todo el tiempo: puede llover a la mañana y secarse por completo a la tarde. Eso obliga a ajustar la moto tanda a tanda”, explicó.

Añadió que el pavimento “es muy patinoso, parecido al de Jerez de la Frontera, y forma charcos en algunos sectores peligrosos cuando llueve”, lo que convierte cada competencia en un desafío adicional.

Gandola celebró, además, la incorporación del argentino Franco Colapinto a la Fórmula 1, quien correrá precisamente en Interlagos este fin de semana. “Es una gran noticia para el automovilismo nacional. Tener a un argentino en la máxima categoría cambia la mirada sobre todos nosotros, abre puertas con los patrocinadores y demuestra el talento que tenemos en la región”, sostuvo el chaqueño.

Respecto de su propia temporada, el bicampeón del Superbike brasileño se prepara para el 27 de noviembre, la última fecha del Moto 1000 GP en Cascavel, donde buscará el tricampeonato. “Estamos primeros en el campeonato, fue un año difícil, pero logramos recuperarnos. Competir afuera es muy costoso, pero seguimos representando al país con esfuerzo y con la bandera argentina siempre bien alta”, afirmó.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CONSEJO MUNICIPAL

Aradas: “Hay que ordenar el Parque Tiro Federal porque cada vez está peor”

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, expresó su preocupación por el descontrol y la venta ilegal en el Parque Tiro Federal,...

5 días ago

Politica

PJ Chaco en crisis Carabajal, intendente de La Leonesa: “Capitanich es candidato a todo”

José Carabajal, intendente de La Leonesa y referente peronista, afirmó que Jorge Capitanich sigue siendo la figura máxima del PJ chaqueño, pero no el...

5 días ago

Politica

Bullrich se mostró con Cecilia Pando y repuso nombres de represores en las escuelas de policía

Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, decidió reivindicar a Ramón Falcón –asesino de obreros a principios del siglo XX– y a Alberto Villar,...

5 días ago

Diputados

“¿Quién sos para decirme qué hacer?”: diputado radical enfureció cuando le recordaron su pasado como defensor de un funcionario corrupto

Se trata de Francisco Romero Castelán, uno de los impulsores de la persecución al juez que ordenó al Gobierno entregar alimentos y agua potable...

3 días ago