Interlagos, el circuito más desafiante del calendario sudamericano

El piloto argentino, bicampeón del Campeonato FIM -Federación Internacional de Motociclismo de Brasil- Ramiro Gandola analizó en La Mañana de Natagalá las particularidades del circuito de Interlagos, en San Pablo, escenario emblemático del automovilismo mundial.

“Es una pista muy técnica, corta pero exigente, con partes rápidas y zonas muy trabadas. El clima cambia todo el tiempo: puede llover a la mañana y secarse por completo a la tarde. Eso obliga a ajustar la moto tanda a tanda”, explicó.

Añadió que el pavimento “es muy patinoso, parecido al de Jerez de la Frontera, y forma charcos en algunos sectores peligrosos cuando llueve”, lo que convierte cada competencia en un desafío adicional.

Gandola celebró, además, la incorporación del argentino Franco Colapinto a la Fórmula 1, quien correrá precisamente en Interlagos este fin de semana. “Es una gran noticia para el automovilismo nacional. Tener a un argentino en la máxima categoría cambia la mirada sobre todos nosotros, abre puertas con los patrocinadores y demuestra el talento que tenemos en la región”, sostuvo el chaqueño.

Respecto de su propia temporada, el bicampeón del Superbike brasileño se prepara para el 27 de noviembre, la última fecha del Moto 1000 GP en Cascavel, donde buscará el tricampeonato. “Estamos primeros en el campeonato, fue un año difícil, pero logramos recuperarnos. Competir afuera es muy costoso, pero seguimos representando al país con esfuerzo y con la bandera argentina siempre bien alta”, afirmó.