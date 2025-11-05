Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

El requisito indispensable que tendrán que cumplir los jugadores de Argentina para jugar contra Angola

Published

El amistoso ante los africanos se jugará el próximo 14 de noviembre en Luanda.

La Selección argentina jugará el último amistoso del año ante Angola en Luanda, la capital de ese país. Por este motivo, todos los futbolistas deberán someterse a un procedimiento sanitario obligatorio para ingresar sin contratiempos al país anfitrión.

El requisito indispensable pasa por la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, considerada indispensable para quienes ingresen a ese país.

El requisito indispensable pasa por la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, considerada indispensable para quienes ingresen a ese país. (Foto: X/@Argentina)
El requisito indispensable pasa por la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, considerada indispensable para quienes ingresen a ese país. (Foto: X/@Argentina)

Además, las autoridades sanitarias recomiendan un total de hasta siete inoculaciones distintas para cubrir enfermedades tropicales o endémicas de la región como la poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera, meningitis meningocócica, hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.

Algunos futbolistas como Giovani Lo Celso ya comenzaron con este proceso y les generó algunos contratiempos. El volante del Betis no pudo estar en el último entrenamiento, previo al partido de Copa del Rey.

El último amistoso de la Selección argentina será en Angola. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El último amistoso de la Selección argentina será en Angola. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El cumplimiento del esquema vacunal no es un trámite menor: además del contexto deportivo, implica el cumplimiento de normativas internacionales de viaje y la minimización de riesgos médicos propios de un desplazamiento a una región con retos sanitarios específicos. Sin ese trámite, la convocatoria o el ingreso al país podría verse comprometida.

En paralelo, el cuerpo técnico de la Selección, comandado por Lionel Scaloni, trabaja sobre un “plan de acción” que incluye la presencia de futbolistas del fútbol local, así como la posibilidad de hacer rotaciones con jugadores habituales para dar minutos a nuevos convocados.

El Dibu Martínez no sería convocado para el próximo amistoso de la Selección argentina ante Angola. (Foto: EFE)
El Dibu Martínez no sería convocado para el próximo amistoso de la Selección argentina ante Angola. (Foto: EFE)

Uno de los movimientos más destacados será la ausencia de Emiliano Martínez, arquero titular, que no formaría parte de la lista para este viaje, con el objetivo de evaluar otras opciones para el arco.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CONSEJO MUNICIPAL

Aradas: “Hay que ordenar el Parque Tiro Federal porque cada vez está peor”

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, expresó su preocupación por el descontrol y la venta ilegal en el Parque Tiro Federal,...

2 días ago

NOTICIAS

Desaparición de Luciana Muñoz: ofrecen una recompensa millonaria para quien aporte datos sobre la mujer

Fue vista por última vez en Neuquén en julio de 2024. La principal hipótesis de los investigadores es que fue víctima de una red...

5 días ago

Politica

Bullrich se mostró con Cecilia Pando y repuso nombres de represores en las escuelas de policía

Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, decidió reivindicar a Ramón Falcón –asesino de obreros a principios del siglo XX– y a Alberto Villar,...

2 días ago

Politica

El gobernador de Jujuy fue contundente tras la reunión con Milei: “Hay que acompañar las reformas, pero leer la letra chica”

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, calificó como “muy buena” la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei.   El gobernador...

5 días ago