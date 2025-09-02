Connect with us

El juez que censuró los audios de Karina está denunciado por acoso sexual, laboral y abuso de poder

Published

En lo que parece forum shopping, la denuncia de Bullrich recayó en un juez que depende del Gobierno para que no lo destituyan.

 El juez que frenó la difusión de los audios a pedido de Patricia Bullrich tiene seis expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura, entre ellos uno por acoso sexual. Hay sospechas de forum shopping.

 

Alejandro Patricio Maraniello enfrenta un panorama muy complejo en el Consejo, dónde la Comisión de Disciplina lo investiga desde el 14 de agosto por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos.

 

“El tipo está hasta las bolas con las denuncias. No es raro que haya firmado esto arrastrándose con el gobierno a ver si alguien lo zafa”, le dijo a LPO una fuente judicial.

En tribunales mencionan con ironía la teoría de la “casualidad permanente”. Solo así pueden explicar que la denuncia de Bullrich haya caído en manos de un juez que depende del gobierno para evitar la destitución. Por eso hablan de “forum shopping”.

La denuncia de Bullrich afirma que el Chiqui Tapia es parte de un complot para “derrocar” al gobierno

Tras la presentación de los abogados de Bullrich, Maraniello actuó con velocidad. Dispuso con efecto inmediato la prohibición de difundir los audios “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. También ordenó librar oficio urgente al Enacom, con habilitación de días y horas inhábiles. Fuentes judiciales explicaron a LPO que la Corte no se expresará sobre la resolución de Maraniello por tratarse de una “causa judicializada”

 

Maraniello tiene dos frentes abiertos: uno en la justicia federal y otro en el Consejo, donde la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial llevó el caso de una trabajadora violentada por el juez.

La empleada lo acusó de haberla acosado sexualmente. La denuncia dice que en un principio la hostigó para concretar un encuentro fuera del horario laboral. La víctima explicó que fue “sometida a tocamientos y besos no consentidos” y que al final tuvo que acceder a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación de acoso.

El juez que censuró los audios de Karina está denunciado por acoso sexual, laboral y abuso de poder

 

Los episodios continuaron, por eso la víctima lo denunció Unidad de Bienestar Laboral Fuero Contencioso Administrativo Federal, según publicó Noticias Argentinas.

 

El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, pero la víctima dijo que no quería abrir una acción penal. Sin embargo, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podría haberse configurado un delito de acción pública y avanzó con una denuncia que quedó en manos de Carlos Stornelli y María Servini.

Por acceder a la censura previa que pidió Bullrich Milei, Maraniello ya fue bautizado en las redes como el juez Baru Budu Budía. Así apodó Tato Bores a María Servini, que en 1992 impidió que se la mencionara en Tato de América.

