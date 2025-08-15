Los radicales quieren acordar con Ocaña y Carrió, pero Larreta resiste a Manes

El radicalismo busca un acuerdo con el frente de Ocaña y Carrió para las elecciones porteñas. Por el momento, Horacio Rodríguez Larreta resiste el desembarco de Facundo Manes.

El radicalismo trata de rearmar el Juntos por el Cambio sin el PRO en la Ciudad. Tras firmar con el frente de los gobernadores, la UCR ahora negocia una lista conjunta con la Coalición Cívica y el ocañismo.

En ese frente también participa Larreta. Si bien el ex jefe de gobierno porteño no tiene demasiadas intenciones de participar de la campaña, tampoco desea que se sume Manes.

“No quiere que le vaya bien, tiene miedo que le crezca un enano en la Ciudad”, bromeó un dirigente que tiene trato semanal con Larreta.

Bronca de los gobernadores del grupo de los 5 con Schiaretti porque les metió a Manes y Randazzo

Los radicales quieren integrarse, pero con Martín Lousteau como candidato a diputado y Manes encabezando senadores. “Quieren sumarse, pero que nos bajemos”, bromearon en la Coalición Cívica. Elisa Carrió es otra de las que tiene objeciones, en su caso con Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici.

Hoy Hernán Reyes aparece como cabeza de lista para diputados y Ocaña en la boleta de senadores. Si Lousteau fuera candidato a diputado, debería ir tercero o primero. La Coalición no tiene intenciones de ceder el primer lugar y es difícil que Lousteau acepte el tercero. Lo mismo ocurre con Ocaña.

En el radicalismo creen que una buena elección del Juntos sin el PRO en octubre podría posicionarlos para poder pelear por la Ciudad en 2027. “Somos los únicos que podemos ganarle un balotaje a los libertarios”, aseguran.