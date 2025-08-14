Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Ángel Sánchez cuestionó la desvinculación voluntaria en el Municipio: “acorralan al empleado para que renuncie”

Published

El concejal de Resistencia por el CER, Ángel Sánchez, expresó su rechazo al programa de desvinculación voluntaria aprobado recientemente en el Concejo, impulsado por el intendente Roy Nikisch.

Según explicó en 7AM, la medida establece que los trabajadores que renuncien recibirán una suma de alrededor de 15,6 millones de pesos, equivalentes a 50 salarios mínimos, pero a cambio perderán obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de volver a trabajar en el municipio.

Sánchez argumentó que la iniciativa se da en un contexto de salarios municipales muy bajos, falta de aumentos, endeudamiento generalizado y situaciones de vulnerabilidad que incluyen problemáticas de adicciones y salud mental.

En ese escenario, advirtió que muchos empleados podrían aceptar la propuesta por desesperación económica, pese a que la suma recibida no garantizaría una solución a largo plazo. “No le cuentan la letra chica al trabajador”, señaló.

El edil negó que en el municipio exista “personal de más” y sostuvo que la medida no busca mejorar los sueldos de quienes permanezcan en planta, sino reducir la cantidad de trabajadores sin un plan claro de financiamiento.

También reclamó la reactivación del sindicato de municipales, hoy sin representación efectiva, para que los empleados puedan defender sus derechos frente a lo que consideró una estrategia de ajuste disfrazada de beneficio.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Gustavo Martínez: “Cualquier pelotudo grabando un video es dirigente”

En diálogo con N9, el ex-intendente advirtió que “cualquiera se convierte en dirigente con un video en redes” y reclamó la unidad de todos...

4 días ago

Economia

El pantano de las privatizaciones: Caputo no logra vender ninguna de “las grandes”

La postergación de la licitación de las represas, es sólo la última de una larga lista de dilaciones. Por más que lo intentan, no...

4 días ago

Opinión

CRISIS TOTAL ZDERO RECONOCE QUE NO HAY PLATA NI PARA COMPRAR AGUA

El gobernador Leandro Zdero confirmó el pago de una cuota de casi 40 millones de dólares por una deuda emitida en 2016. Lo que...

11 horas ago

Politica

LLEGA WADO! El hombre fuerte de Cristina Kirchner estará en Corrientes

Eduardo Enrique de Pedro, conocido como Wado de Pedro, llega este Lunes a la capital correntina. Joven abogado y político de confianza de Cristina...

4 días ago