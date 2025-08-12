En medio del ajuste a jubilados y discapacitados, Milei va a usar un viaje oficial a EEUU para ver a Fátima Florez en Las Vegas

El Presidente espera viajar a Estados Unidos los primeros días de septiembre. Si bien aún no tiene confirmada su bilateral con Donald Trump, irá a dar una charla en Harvard y a ver a su ¿ex novia?. Además, espera cerrar el acuerdo de aranceles con la administración norteamericana.

El Presidente Javier Milei va a usar un viaje oficial a Estados Unidos para ir a ver a Fátima Florez el 5 de septiembre en la ciudad norteamericana de Las Vegas. El mandatario espera ir hacia Estados Unidos los primeros días del mes próximo ya que el 7 de ese mes son las elecciones cruciales en la provincia de Buenos Aires. ¿Estará presente en el país si las encuestas en los días finales le son adversas?

Mientras ya planea su viaje, Milei aún no tiene confirmada su reunión bilateral con Donald Trump. El presidente norteamericano todavía no lo recibió en el Salón Oval de la Casa Blanca desde que asumió en enero. Pero la no confirmación de su par estadounidense, no frenará al mandatario. Habrá excusas de Milei para viajar a USA. Se espera que dé una charla en la universidad de Harvard con uno de los discípulos de ese prestigioso centro de estudios: Federico Sturzenegger.

En medio de rumores sobre el regreso de la relación entre ambos, Milei irá a ver a su ¿ex novia? a Las Vegas, la ciudad de los casinos. Allí actuará Florez el 5 y 6 de septiembre. El Presidente estará en la primera fecha.

Si bien había un rumor que giró en los últimos días, Florez lo confirmó este lunes en una entrevista. La pareja con la que salió Milei antes de Amalia “Yuyito” González adelantó: “El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales”.

Hace días, la actriz fue protagonista de un escándalo con el embajador argentino en España y, según revelaron fuentes a El Destape, hubo un enojo fuerte por parte de Karina Milei por el hecho. Es que Fátima Florez se tomó fotos en la embajada mientras se encontraba en ese país y las mismas fueron publicadas por la cuenta oficial de ese lugar diplomático.

En las imágenes se la ve junto al embajador Wenceslao Bunge y generaron repudio y bronca en Casa Rosada. Al rato, las mismas fueron borradas y eliminadas de las redes oficiales. “Llamó Karina re caliente, los cagó a puteadas a todos”, le contó una fuente diplomática a El Destape.

Mientras Milei planea este viaje, espera cerrar el acuerdo de aranceles con la administración norteamericana. Actualmente, Washington impone unos aranceles extra del 10% a los productos y servicios argentinos. La idea es mostrar un programa con Argentina que demuestre la alianza estratégica de ambos países, en medio de la guerra comercial de Trump con países amigos y rivales, por igual.