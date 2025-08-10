LLEGA WADO! El hombre fuerte de Cristina Kirchner estará en Corrientes

Eduardo Enrique de Pedro, conocido como Wado de Pedro, llega este Lunes a la capital correntina.

Joven abogado y político de confianza de Cristina Fernández de Kirchner, y ex ministro del Interior de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández llega a Corrientes para apoyar al candidato del PJ Tincho Ascúa quiénr pesentará este lunes 11 de agosto a las 12 en el salón Iberá del Hotel de Turismo de Corrientes su Plan de Producción del programa de gobierno.

El hombre fuerte de la ex presidenta, llega con el respaldo de Cristina hacia el candidato de Limpiar Corrientes para la próximas elecciones del 31 de agosto en Corrientes en claro apoyo de la línea Cámpora al libreño.