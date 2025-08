Un gobernador acusó a Javier Milei de darles fondos solamente a “los amigos” y actuar como el kirchnerismo

El mandatario provincial también cuestionó el veto del presidente al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad: “Hay que restituir el derecho a una jubilación justa y que sea satisfactoria para todos. No se puede seguir ajustando sobre los jubilados y las personas con discapacidad”.

La relación entre las provincias y el Gobierno nacional se complicó por la distribución de fondos. En ese contexto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella apuntó contra el presidente Javier Milei, acusándolo de favoritismo, por hacer “direccionamiento de fondos para los amigos”.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de diálogo con el Presidente. No sé si algún gobernador lo tiene. Sí con algunos funcionarios, pero sabemos que el Gobierno tiene una mirada puesta sobre algunos que estamos en otro sector político de no considerar ni los pedidos ni los reclamos que hagamos. Nada”, comenzó diciendo Melella en Radio Con Vos.

Y agregó: “Yo ni me desespero ni me pone mal, todo lo contrario. Uno sigue trabajando, pero no hay ese diálogo fluido que uno esperaría cuando anunciaban de que se iba a trabajar todos juntos porque había que terminar con ese direccionamiento de fondos para los amigos y olvidar a los que uno tiene enfrente, como ellos criticaban del kirchnerismo. Pero bueno, la verdad es que la operatoria sigue siendo la misma”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Gustavo Melella con la vicepresidenta Victoria Villarruel

Consultado si Milei se había convertido en parte de la casta que tanto criticaba en su campaña, el gobernador se sinceró: “Yo creo que sí, con todo respeto lo digo. La casta hoy está instalada en el Gobierno por esta misma metodología, y uno lo vio los días pasados en el evento en La Rural. Se usó como una muletilla que sumaba la bronca, el odio a la política, la necesidad de un cambio. Y era real que había que hacer muchas cosas, hay muchos cambios, eso lo comparto. Pero se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política”.

En ese punto, confesó: “Cuando estuvimos reunidos en el CFI, los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno porteño, había una gran preocupación por la baja de recursos y los conflictos que eso genera. Muchos no pueden llevar adelante sus planes de gobierno. Algunos incluso con complicaciones muy serias. Planteamos acciones para que los fondos coparticipables o con un fin específico puedan distribuirse de otra manera. Pero el Gobierno, aunque se sentó a la mesa, no avanzó”.

Gustavo Melella

Vetos presidenciales, la reelección de Milei, la eliminación de aranceles para los celulares y el turismo

Este sábado 2 de agosto, Milei vetó las leyes de aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. El oficialismo espera conseguir el tercio necesario en el Congreso para blindar su medida, pero para lograrlo necesita la ayuda de los gobernadores. Consultado sobre ese tema, Melella explicó: “Hay que restituir el derecho a una jubilación justa y que sea satisfactoria para todos los jubilados. No se puede seguir ajustando sobre los jubilados y las personas con discapacidad. Siempre hay cosas para corregir y mejorar, pero no pueden ser la variable de ajuste. Y lamentablemente, lo va a hacer. En un país que se precie de cuidar a sus mayores, eso no puede pasar”.

Cuando le preguntaron sobre la frase que dijo el presidente en la entrevista con Alejandro Fantino para el canal de streaming Neura, asegurando que será reelecto en 2027, afirmó: “Tiene derecho a presentarse, pero falta muchísimo. Hoy la Argentina no arranca en producción, empleo ni desarrollo regional. Hay un ‘mientras tanto’ que hay que resolver: los jubilados, la salud, la educación, la obra pública y la vivienda. Si no, van a quedar muchos argentinos afuera”.

Javier Milei estuvo con todo su equipo económico en el programa de Alejandro Fantino

Sobre la baja del turismo local en las vacaciones de invierno, Melella reconoció: “No soy economista, pero uno lo ha visto antes: cuando todo parece tan fácil, después se paga. El turismo está para atrás, la gastronomía -que siempre fue un motor- está cayendo. Leí que cerraron más restaurantes que en la crisis de 2001. Entonces, si no fortalecés el entramado productivo, después es tarde. No lo juzgo, pero cuesta comprender que se estén yendo tantos dólares afuera con tanta necesidad que hay adentro. Quizás era lo que algunos deseaban”.

Melella también habló de la quita de aranceles para la importación de celulares, un tema que generó mucha preocupación y controversia en su provincia: “Estamos trabajando con el Gobierno nacional, los trabajadores y las empresas para ser más competitivos. Lo positivo es que ahora se puede vender directamente desde la isla al resto del país y eso abarata los precios. Siempre dijimos que el problema no es el producto en Tierra del Fuego, sino todo el circuito de comercialización que elevaba los costos. Ahora los argentinos van a poder comprar productos de calidad internacional más baratos”.

HM/DCQ