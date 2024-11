El rector de la UNCAus denunció persecución política y judicial: “No me callo más”

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Germán Oestmann, brindó una conferencia de prensa luego de conocerse la elevación a juicio contra él y otros directivos de la institución por presuntos delitos de corrupción. “No nos pueden sacar de adentro, utilizan muchas herramientas para sacarnos de afuera”, denunció.

Luego del requerimiento de elevación a juicio firmado por la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Mace, en el cual se lo imputa, junto a otros directivos, por diversos delitos al frente de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), el rector Germán Oestmann brindó una conferencia de prensa donde denunció una persecución política y judicial en su contra orquestada por sectores políticos que pretenden quedarse con el manejo de esa institución.

“La verdad que estamos siendo víctimas de una persecución de carácter ideológico totalmente tendenciosa por parte de funcionarios del Poder Judicial, lo cual ya no nos vamos a quedar más callados”, expresó Oestmann en el inicio de la conferencia de prensa a la que asistieron pocos medios locales.

Oestmann y otras diecisiete personas fueron imputadas por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos por hechos que habrían tenido lugar en la UNCAus entre los años 2018 y 2021.

Durante la conferencia, el rector subrayó que “muchas veces traté de que se hable del trabajo que hacemos, pero cuando vemos que esto trasciende la esfera y ya hay intereses notorios de la política, de sacarme de la Universidad Nacional del Chaco Austral, como en las elecciones ganamos por más del 90%, no nos pueden sacar de adentro, utilizan muchas herramientas para sacarnos de afuera”.

En particular, Oestmann se refirió al accionar de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Carlos Amad y la secretaria Pamela Michlig, que, según entiende, tienen una “enemistad manifiesta” contra él por estar identificado con el peronismo. En ese contexto, reveló que denunció esa situación en diversas ocasiones y que nunca obtuvo una respuesta.

“En algunas causas apartan a los fiscales cuando hablan de más, en la mía lo recusé, mostré la enemistad manifiesta, el interés que tiene, las declaraciones de la fiscal adjunta Michlig hacia el partido o hacia la ideología que yo pertenezco. Hemos certificado, hemos mostrado que hay una enemistad manifiesta de carácter ideológico”, recalcó.

En ese contexto, el rector de la UNCAus señaló que quería hacer público que los funcionarios fiscales que lo investigan están denunciados. “Podría haber un supuesto de asociación ilícita, quiero que se investigue, que se vean los llamados que han tenido con funcionarios políticos. ¿Por qué les importa tanto mi apartamiento político? Ellos tienen que investigar la causa”, exhortó.

Sobre la causa en la que se encuentra imputado, Oestmann aseguró que “quiero que se eleve a juicio porque me va a dejar mostrar la inocencia, pero no me conformo con eso. Quiero que se investiguen las irregularidades y los delitos cometidos por este grupo de personas”.

“Esto es una persecución política, ideológica. Me han detenido 35 minutos en el peaje, un medio de comunicación de la provincia me ha censurado, Me han entrado a robar a mi casa y la justicia federal ha dicho que no era competencia federal”, recordó.

También reveló que “me han amenazado en carácter de rector”.

“Me acusan de asociación ilícita con una persona que he tenido una perimetral y que lo he denunciado públicamente. Han metido 12 tiros, 12 tiros, en la casa de mi secretario administrativo y la fiscalía no ha actuado”, agregó.

Sáenz Peña, la localidad con mayor consumo de drogas y con menos investigaciones

Oestmann advirtió que “parece que lo único que pasa en Sáenz Peña es la universidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto no es político, que no es tendencioso? Recusan a fiscales porque hablan de más y a este lo dejan que haga amarillismo. Esto es una vergüenza, no me callo más”.

“Está todo mal hecho. Estamos en la localidad de la provincia con mayor indicador de consumo problemático y con menores investigaciones en ese tema”, alertó el rector, e insistió en que “lo único que pasa es lo que hay en UNCAus. Claro, es más fácil investigarme a mí porque me manejo de otra forma. Dejen de perseguirme”.

En ese contexto, reveló que “estaba esperando la elevación porque es lo que quería para que esto se termine. Estoy muy contento por eso”.

“Estoy hablando porque quienes debían hacer justicia no lo hicieron. No me preocupan los actos delictivos de algunas personas o los posibles actos delictivos de alguna persona. Pero me preocupa el silencio de los que tienen que velar por esto. Han confirmado todo, no me han leído. Me han elevado a juicio en un tiempo récord”, concluyó Oestmann.