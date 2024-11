Eduardo Duhalde se metió en la interna del PJ y criticó a Cristina Kirchner: “No tengo idea para qué se postula, nunca le interesó”

El expresidente calificó a CFK como “una diva” y reconoció que nunca tuvieron una buena relación

El expresidente Eduardo Duhalde se pronunció hoy sobre la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el Partido Justicialista (PJ), una carrera que parece allanada después de que la jueza María Servini rechazara una apelación del gobernador Ricardo Quintela, impidiéndole competir en las elecciones internas y dejando a CFK como la única postulante habilitada.

“No tengo idea para qué”, sentenció Duhalde en declaraciones a radio AM 750, sobre la postulación de la expresidenta. Y agregó: “Nunca le interesó. Ella habitualmente no va por el justicialismo en las elecciones. No sé por qué, no se me ocurre preguntarle”.

Durante la entrevista, el histórico dirigente peronista recordó su relación con el expresidente Néstor Kirchner y criticó abiertamente a Cristina: “No me llevé mal con Néstor, pero sí con Cristina, porque Néstor sabía gobernar y Cristina es una diva que tiene la capacidad del decir. Dice una cosa hoy y otra distinta mañana, siempre la dice bien”.

Con respecto a las internas que involucran a La Cámpora y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que esas discusiones “no sirven para nada”, al tiempo destacó la necesidad de impulsar la renovación de las dirigencias y promover un “sub50″ con legisladores e intendentes de todo el país. “Los mayores tenemos que ver con el desastre que le dejamos al país. Somos responsables”, opinó.

Consultado sobre si sugería que Cristina Kirchner debería dar un paso al costado en la conducción política, aclaró que no es solo ella: “Cristina no, todos los dirigentes que hemos estado gobernando. Somos responsables. Todos, no Cristina”.

Además, a Kicillof, de 53 años, evitó incluirlo en su visión de renovación generacional. “Cuando uno dice ‘sub50′ no es exactamente. Lo que hay que proyectar es un nuevo movimiento histórico y no un partido”. Respecto al economista, comentó: “Quiero destacar que hay una característica que a mí no me gusta, que venga un gobernador que no es de la provincia, y Kicillof no es de la provincia”.

La interna en el PJ

El contrapunto de las últimas semanas dentro del peronismo enfrentó a Cristina Kirchner con Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, por la presidencia del PJ Nacional. El conflicto se resolvió luego de que la jueza Servini rechazara un planteo de los apoderados del mandatario provincial para participar en las elecciones internas convocadas para el 17 de noviembre, quedando Kirchner como única candidata.

Ahora, CFK busca, finalmente, la unidad. Infobae pudo saber que le pidió a su secretario privado, Mariano Cabral, que contacte al entorno de Quintela para convocarlo a una reunión el próximo lunes, aunque esa comunicación no pudo concretarse porque el último se encuentra de viaje. El círculo íntimo de Quintela quedó en devolver el llamado y el cónclave podría realizarse a comienzos de semana.

“Cristina quiere trabajar con todos en la reconstrucción del peronismo. Lo va a hacer con todos los dirigentes. Es un mensaje de unidad”, resumieron cerca de la exvicepresidenta, quien se hará cargo del sillón principal del partido y comenzará a convocar a dirigentes de diferentes sectores del peronismo, tal como está haciendo en el Instituto Patria.

Desde el momento en que el riojano decidió judicializar el proceso electoral, parte del peronismo se desmarcó y evitó quedar atrapado en un conflicto nuevo con la justicia federal como protagonista. El nombre más relevante de esa postura fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cuestionó la decisión de su par norteño y dejó saber que era un camino equivocado y riesgoso, debido a que podía dejar la puerta abierta a la intervención del partido.