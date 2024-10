Primera Nacional Novero, la primera baja en For Ever

Gastón Novero interrumpirá su contrato con For Ever. La dirigencia de For Ever llegó a un acuerdo con el delantero, que rescindirá su vínculo con el club en las próximas horas y dejará de pertenecer al plantel chaqueño que participa en la Primera Nacional de fútbol.

La temporada de Novero fue irregular y con muchas lesiones. Cada vez que le tocó actuar tuvo buenos rendimientos, pero las lesiones no permitieron que juegue mucho razón por la cual los directivos decidieron prescindir de sus servicios ahora que el elenco chaqueño logró conservar la categoría.

La idea de los directivos es ir negociando con el correr de los días con otros futbolistas para interrumpir sus contratos, más allá de que todavía quedan tres fechas para el final del certamen. For Ever jugará simplemente para completar el calendario ya que se salvó del descenso y a la vez no tiene chances de llegar al Reducido.

En cuanto al equipo, el DT Ricardo Pancaldo definirá en la práctica del viernes el 11 para visitar el domingo, a las 18, a Estudiantes de Río Cuarto. Hay cuatro bajas: Maximiliano Romero (lesionado), Brian Nievas (expulsado) y Agustín Bellone y Jonathan Dellarossa (ambos con cinco amarillas).