San Lorenzo presentó al vasco Iker Muniain con un emotivo video: “De eso me encargo yo”

San Lorenzo presentó este viernes por la tarde a Iker Muniain como flamante refuerzo. Lo hizo a través de un emotivo video que habla de la historia de los vascos en el Ciclón, sobre todo del inolvidable goleador Isidro Lángara que jugó a fines de la década del 30 y principios de la del 40.

El jugador arribó el miércoles al país y en ese momento ya expresaba su entusiasmo por jugar en la Liga Profesional. “Llego ilusionado y optimista como siempre, va todo muy bien con San Lorenzo. Estoy muy feliz de estar de acá”, decía. Hoy finalmente firmó el contrato oficial.

El anuncio de la llegada de Muniain fue a través de un video publicado en sus redes sociales (@SanLorenzo), donde se pueden ver imágenes históricas de San Lorenzo mientras de fondo se escucha una carta que lee el propio futbolista de 31 años dedicada a Lángara.

“El tiempo pasó, ya no estás solo”

“Vasco, llevo poco tiempo aquí en la Argentina, pero te cuento que me hablaron de ti. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie. Me contaron que al bajar del avión te dijeron ‘dale que entrás’ y en el debut metiste cuatro goles”, comienza la carta.

Iker Muniain, flamante refuerzo de San Lorenzo. (Instagram Iker Muniain)

Y sigue: “Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones y que ibas meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda”.

“Sé que Boedo fue tierra de vascos y de sus tambos, hace ya mucho tiempo. Y que Boedo siempre será tu hogar. El tiempo pasó. Ya no estás solo. No huis de nada. No eres desconocido. Ahora descansas en la historia del Ciclón. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes. Pero de eso me encargo yo”, cierra Muniain. Sin dudas, un video emocionante para los fanáticos del Ciclón.