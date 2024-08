Impactante video: así fue el incendio del auto de Gastón Mazzacane en el Turismo Carretera

Este domingo, se vivió un momento de mucha tensión en el Turismo Carretera que se corrió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Fue cuando el Chevrolet de Gastón Mazzacane se incendió luego de la segunda vuelta. El piloto se salvó tras salir rápidamente por sus propios medios.



Mientras Mazzacane pasaba por el Curvón Salotto, una de las curvas más desafiantes de todos los autódromos de la Argentina, advirtió las llamas y se movió hacia un extremo de la pista. Desde la parte de atrás el fuego comenzó a avivarse en ese momento.

“Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”, dijo Mazzacane en la transmisión por la TV Pública. Y agregó: » Empecé a sentir una temperatura impresionante y después no veía nada, por eso no pude salir de la pista porque tenía todo lleno de humo el habitáculo y no tenía a dónde ir”.

Gastón corrió su coche hacia la derecha y los demás competidores redujeron la velocidad. Esta acción permitió que el platense de 49 años pudiera escaparse del auto y cruzar corriendo la pista.

“Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar el matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro. Fue un rescate rápido. Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto”, concluyó el piloto que corrió 21 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 2000 y 2001.

Los bomberos apagaron el fuego y la carrera fue neutralizada para retirar el Camaro, que había sido estrenado en esa misma fecha por por el expiloto de Minardi y Prost.

El ganador de la carrera fue Juan Martín Trucco, quien logró su primera victoria tras 206 carreras en la categoría. El podio lo completaron Julián Santero con un Ford Mustang, quien ganó la etapa regular, y Agustín Canapino con un Chevrolet, quien regresó a la categoría luego de su salida de la IndyCar.