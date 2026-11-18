Tomás Ferrari pasó de las pistas de atletismo al mundo de las finanzas y, en las últimas horas, quedó en el centro de la escena por su relación con una de las figuras del tenis internacional.

El empresario se comprometió con Anna Kalinskaya, la tenista rusa que ocupa el puesto 26 del ranking mundial y que también fue pareja de Jannik Sinner.

Ferrari nació en Estados Unidos y se crió en la Argentina, donde obtuvo la nacionalidad. Su historia tiene un recorrido particular: antes de dedicarse al mundo empresarial, tuvo una etapa como deportista y llegó a competir en salto en alto para la Universidad de Arkansas.

La tenista Anna Kalinskaya, expareja de Jannik Sinner, anunció su compromiso con un empresario argentino. (IG)

De la Argentina a las pistas universitarias de Estados Unidos

Durante su juventud, Ferrari practicó atletismo y se especializó en salto en alto. Su recorrido lo llevó hasta la Universidad de Arkansas, donde integró el equipo de atletismo de los Razorbacks.

Su nombre aparece en documentación oficial de la institución vinculada a competencias universitarias de la disciplina. En un registro del Arkansas Invitational de 2023, por ejemplo, figura entre los participantes inscriptos para la prueba masculina de salto en alto.

Con el paso del tiempo, su carrera tomó otro rumbo. Actualmente trabaja como asesor de WE Family Offices, una firma con oficinas en Miami y Nueva York que se dedica al asesoramiento y la gestión patrimonial de familias de alto patrimonio.

Actualmente trabaja como asesor de WE Family Offices, una firma con oficinas en Miami y Nueva York que se dedica al asesoramiento y la gestión patrimonial de familias de alto patrimonio. (Foto wefamilyoffices.com)

La propia compañía lo incluye en su equipo profesional bajo el cargo de asesor y lo identifica como Tomas Ferrari, CFA. La firma explica que trabaja con clientes de Estados Unidos y de otros mercados internacionales en la planificación y administración de sus patrimonios.

La historia de amor con Anna Kalinskaya

La relación entre Ferrari y Kalinskaya no comenzó recientemente. Según publicó el New York Post, ambos ya habían tenido un romance en 2021, antes de separarse y tomar caminos diferentes.

Tiempo después, la tenista rusa inició una relación con Jannik Sinner, que se hizo pública en 2024. El vínculo con el italiano tuvo una fuerte repercusión en el circuito y uno de sus momentos más recordados ocurrió después de la consagración del jugador en el US Open de ese año, cuando se besaron en el palco.

Kalinskaya volvió a acercarse a Ferrari y el empresario comenzó a acompañarla en distintos torneos del circuito. Según el mismo medio estadounidense, fue visto en las tribunas de Indian Wells, Miami y Madrid.(Captura TV Vital Tenis)

Tomás Ferrari. Nació en Estados Unidos, pero tiene la nacionalidad Argentina, donde se crió. (Captura TV Vital Tenis)

La pareja se separó durante la primera mitad de 2025. Tras esa ruptura, Kalinskaya volvió a acercarse a Ferrari y el empresario comenzó a acompañarla en distintos torneos del circuito. Según el mismo medio estadounidense, fue visto en las tribunas de Indian Wells, Miami y Madrid.

El lunes 16 de noviembre, la tenista hizo público el compromiso con una fotografía en la que aparece besando a Ferrari y muestra el anillo. “No puedo esperar a nuestro próximo capítulo”, escribió en Instagram.

La publicación recibió felicitaciones de varias figuras del tenis, entre ellas Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Genie Bouchard y Emma Raducanu.

Por ahora, la pareja no comunicó cuándo ni dónde será la boda.