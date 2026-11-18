Según el dirigente peronista, el aumento en el Refrigerio anunciado por el gobernador Zdero este lunes, del 20% desde noviembre, “ni soluciona el problema de los consumidores, ni el del comercio que está en terapia intensiva”.

García citó el Índice Pyme de Actividad Económica elaborado por Fechaco, que determinó que octubre cerró con números negativos en los siete rubros relevados, algo que no ocurría desde noviembre de 2024. “Son dieciocho meses de caída interanual ininterrumpida, y ahora perforó el piso del 10,3%”.

En ese sentido, dijo que los comerciantes chaqueños “identifican tres causas de la falta de circulante en la calle: los salarios congelados; el aumento de las tarifas y los gastos fijos; el desempleo y el deterioro financiero de los hogares. Las tres variables tienen una causa común: la política económica de Milei y Zdero”.

“La solución que propone el gobierno provincial es un aumento del refrigerio del 20% sólo para las jurisdicciones que no recibieron incrementos durante 2026. Hay agentes que cobran 32 mil pesos de refrigerio, o sea que el impacto será de 6.500 pesos”, observó el intendente de Machagai.

“Para colmo están reconociendo que los aumentos anunciados con bombos y platillos durante todo el año sólo alcanzaron a una parte de los trabajadores. Si los que no recibieron nada llegaban al día 20, ahora tendrán para llegar al día 21”, ironizó.

Para García, “Zdero está atrapado en la telaraña de un gobierno libertario que no tiene en sus planes ninguna recuperación. Ya lo dijo el presidente: el que se tenga que fundir, se fundirá. Para ellos es ‘adaptarse o morir’, y el problema es que Zdero no tiene ‘Plan B’. Su única esperanza es seguir endeudándose con adelantos de coparticipación para estirar la agonía mes a mes”.