La empresaria mostró cómo se ejercita al mismo momento que el astro rosarino se prepara para el debut de los playoffs junto a su equipo

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores en las redes sociales al compartir un nuevo fragmento de su exigente estilo de vida fitness. En una reciente publicación en su cuenta oficial de TikTok, la empresaria rosarina dejó de lado por un momento sus habituales rutinas enfocadas en piernas y glúteos para mostrar una intensa sesión de tren superior (“Upper body day”), en la que celebró un hito personal de fuerza: lograr dos dominadas supinas (chin-ups) completas sin utilizar bandas elásticas de asistencia.

“Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron 2 sin banda. Small wins, big progress! (Pequeñas victorias, grandes avances)”, escribió Roccuzzo junto al clip musicalizado con el tema Luxury, dejando en evidencia la constancia y la disciplina que aplica cada vez que pisa el gimnasio. El video no tardó en acumular miles de reproducciones y comentarios de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron su evolución física y su autenticidad al mostrar tanto el esfuerzo como los avances reales detrás de cada ejercicio.

“Como que me dan ganas de volver a entrenar viéndote. Estás muy linda mujer”, “Anto, necesitamos tu rutina” y “Compartí tu rutina con las girls”, fueron algunos de los mensajes que cosechó el posteo.

Lejos de tratarse de una publicación aislada, el entrenamiento físico se ha consolidado como uno de los pilares centrales en la vida cotidiana de Antonela y en el contenido que comparte cada dos por tres en plataformas como Instagram y TikTok. A sus 38 años, la influencer mantiene una rutina de entre cinco y seis días semanales, con sesiones que rondan entre una hora y una hora y media de duración.

La rosarina suele compartir sus rutinas de entrenamiento La rosarina suele compartir sus rutinas de entrenamiento

Quienes siguen de cerca sus publicaciones saben que Roccuzzo combina el entrenamiento de fuerza con pesas y máquinas —donde predominan movimientos como las sentadillas búlgaras, el peso muerto y el hip thrust— con disciplinas más dinámicas como el fit jump en mini trampolín, una alternativa que elige para sumar trabajo cardiovascular de forma entretenida. Además, su compromiso con el bienestar y el deporte la ha llevado a convertirse en embajadora global de reconocidas marcas deportivas, inspirando a una comunidad que encuentra en sus videos una motivación genuina para mantenerse activa.

El rigor con el que encara sus entrenamientos en un exclusivo gimnasio de Miami convive en armonía con su agitada agenda familiar y profesional. Radicada en el sur de Florida junto a Lionel Messi y sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, Antonela logra organizar sus mañanas alrededor de la actividad física mientras acompaña el crecimiento de los chicos y el presente deportivo del astro argentino.

La relación entre Roccuzzo y Messi, que comenzó en su Rosario natal cuando eran niños y se consolidó como una de las parejas más queridas y estables del mundo del deporte, refleja un profundo compañerismo. Mientras Lionel continúa brillando en el Inter Miami CF, preparándose para afrontar el inicio de los playoffs de la MLS, Antonela se mantiene como su principal sostén en cada partido y evento público.

El Inter Miami liderado por Leo comenzará su defensa del título en los Playoffs de la MLS Cup 2026 este sábado 21 de noviembre frente al Columbus Crew en Miami. Tras finalizar segundo en la Conferencia Este con 60 puntos, el equipo de Florida disputará una serie de Primera Ronda, con la figura del capitán argentino como máximo anotador del torneo.

La serie se trasladará a Columbus el viernes 27 de noviembre y, de ser necesario un tercer encuentro definitivo, volverá a definirse en Miami el 2 de diciembre. Debido al formato actual del certamen, que no contempla la prórroga ni la diferencia de goles, los empates en el tiempo reglamentario se definirán mediante tiros desde el punto penal bajo transmisión global de Apple TV.

Al mismo tiempo, ambos comparten el gusto por el cuidado personal y la vida saludable, acompañándose mutuamente en sus respectivas metas. Con cada nuevo video que sube desde el gimnasio, Antonela Roccuzzo reafirma que detrás de su perfil bajo y su rol familiar existe una mujer enfocada, perseverante y apasionada por superar sus propios límites día tras día.