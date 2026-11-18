Pablo había ido a trabajar a un boliche en Córdoba cuando quedó involucrado en una discusión de tránsito que terminó en una brutal agresión.

El conductor de una camioneta le pegó una trompada en la mandíbula, lo tiró al suelo y le provocó una grave lesión en la cabeza que lo dejó cinco días internado en terapia intensiva. Cuando llegó la Policía Urbana, creyeron que estaba muerto.

El episodio comenzó cuando una camioneta chocó su auto. Pablo se acercó al otro vehículo para intercambiar los datos del seguro, pero la situación escaló rápidamente.

“Una maniobra, un accidente, me choca el auto. Cuando siento el golpe me acerco y me empieza a increpar, le digo ‘ya está, ya chocamos’”, recordó.

En medio del movimiento de personas que salían del boliche, llamado Forja, decidió sacarles fotos a los vehículos y estacionar su auto a un costado para evitar mayores complicaciones. Luego volvió a acercarse a la camioneta con la intención de resolver los trámites del choque.

El comienzo de la pelea en Córdoba. (Foto: captura El Doce).

Sin embargo, el conductor y su acompañante reaccionaron de manera violenta. “Me acerco a la camioneta y le digo ‘dame los datos para hacer lo del seguro’.

Se baja el acompañante y me echa, me dice ‘tomate el palo’. Viene el que manejaba y me pega de costado en la mandíbula, caigo y pego la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar”, relató.

Cinco días internado en terapia intensiva

Después de la agresión, los ocupantes de la camioneta se fueron del lugar y Pablo quedó tendido en el suelo. “Me dejaron ahí tirado”, denunció en diálogo con El Doce.

La primera asistencia llegó a través de la Policía Urbana. Según contó, los efectivos creyeron que había muerto porque no le encontraban signos vitales.

“Llegó la Policía Urbana y pensaron que estaba muerto. No tenía pulso, nada, pegué con la cabeza”, recordó. Pablo aseguró que pudo reconocer al hombre que lo atacó y afirmó que se trata de un profesor de jiu-jitsu.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza.

“Me vieron que tengo un coágulo en la cabeza y quedo en terapia intensiva”, explicó. Allí permaneció durante cinco días.

En su relato también apuntó contra uno de los acompañantes del vehículo, quien, según sostuvo, se presentó como aspirante a policía. “En vez de servir a la comunidad, agarra una camioneta y se va. No está bueno ese ejemplo”, cuestionó.

Meses después del ataque, la víctima volvió a reclamar que la Justicia avance con la investigación. Aseguró que entregó las grabaciones y todos los elementos que tenía a disposición, pero que todavía no obtuvo respuestas.

“Me parece una locura. Que esté encajonado esto no lo entiendo. Porque ya hice todo. Tengo los videos. Todo está presentado y aparentemente no hicieron nada”, señaló.