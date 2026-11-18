Aston Martin confirmó oficialmente su desembarco en el Dakar 2027 con un proyecto que tendrá como principal protagonista a un bicampeón mundial de Fórmula 1: Fernando Alonso. El piloto español afrontará por segunda vez el desafío del rally más exigente del mundo, esta vez al volante del primer vehículo de la marca británica en la historia de la competencia.

El equipo estará integrado por tres pilotos de primer nivel: además de Alonso, competirán el francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes. El español volverá a tener como copiloto a Marc Coma, mientras que Loeb estará acompañado por el belga Fabian Lurquin y Moraes contará con otro español, Pablo Moreno Huete.

La escudería también presentó el nombre de su vehículo: Aston Martin Dreadnought, un prototipo desarrollado sobre la base mecánica del Dacia Sandrider, el modelo que viene de ganar la última edición de la prueba con Nasser Al-Attiyah.

El comunicado de Aston Martin en sus redes sociales. (Foto: @astonmartin/X)

El segundo Dakar de un piloto de Fórmula 1

El regreso de Alonso al Dakar marcará su segunda participación en la competencia. Su debut fue en 2020, en la primera edición disputada en Arabia Saudita, donde terminó en la posición 13 de la clasificación general.

Desde aquella experiencia, el español manifestó en distintas oportunidades su intención de volver a correr el rally. Sin embargo, compatibilizar ese desafío con su actividad en la Fórmula 1 parecía complicado.

De hecho, hace apenas unas semanas había puesto en duda que ambas competencias pudieran combinarse por la exigencia física que implican. “No creo que el Dakar sea físicamente compatible con la Fórmula 1”, había declarado.

La escudería también presentó el nombre de su vehículo. (Foto: @astonmartin/X)

Sébastien Loeb y Lucas Moraes, los compañeros de equipo

El proyecto de Aston Martin tendrá una formación de jerarquía internacional. Uno de los nombres más destacados será el de Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rally y cinco veces podio en el Dakar.

El francés volverá a competir junto a Fabian Lurquin, con quien buscará conseguir el triunfo que todavía se le resiste en la prueba más exigente del rally raid.

El tercer piloto será Lucas Moraes. El brasileño fue campeón mundial de rally raid en 2025 con Toyota y terminó séptimo en el Dakar 2026, en su primera participación con Dacia.

Su mejor resultado en la competencia había sido el tercer puesto conseguido en su debut, en 2023, cuando todavía formaba parte de la estructura japonesa.

Así es el Aston Martin Dreadnought para el Dakar 2027

Aston Martin bautizó a su prototipo como Dreadnought, un nombre que ya había utilizado para un vehículo conceptual creado para el videojuego Call of Duty.

El modelo tendrá como base mecánica al Dacia Sandrider y será desarrollado y operado por Prodrive, la compañía británica especializada en competición que estará al frente del proyecto.

La estructura buscará llevar por primera vez los colores de la marca de Gaydon a la carrera más exigente del automovilismo todoterreno. El debut oficial del vehículo será en enero de 2027.

El Dakar 2027 cambiará de continente

La próxima edición tendrá una particularidad histórica: dejará Arabia Saudita y regresará a África, con Marruecos como principal escenario, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

La 49ª edición comenzará el 9 de enero en Portugal y finalizará el 23 de enero en Marrakech. Será un recorrido diferente al de los últimos años y un nuevo desafío para los pilotos que buscarán quedarse con una de las competencias más duras del calendario internacional.