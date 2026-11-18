JJ Gabriel anunció su desvinculación del club con un curioso video. Desde Europa afirmaron que se unirá al Real Madrid en 2027

JJ Gabriel (Joseph Junior Andreou Gabriel), una de las figuras de las divisiones juveniles del Manchester United, difundió un video para comunicar su salida del club inglés, al que llegó en 2020, cuando tenía 10 años. El atacante, que no alcanzó a disputar partidos con el plantel profesional, estaría cerca de continuar su carrera en el Real Madrid.

El anuncio tuvo un formato distinto al habitual en el mercado de pases. El joven apareció escribiendo una carta de despedida, mientras el video alternó esas imágenes con fotos y secuencias de sus cuatro años en las categorías formativas de la institución de Old Trafford. Entre los momentos elegidos figuraron sus actuaciones en el estadio del club y la obtención del premio Jimmy Murphy.

“Llegué en 2020 con 10 años y grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona”, expresó el futbolista en el mensaje dirigido a sus más de 900 mil seguidores. También recordó algunos episodios de su recorrido: “Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy. Me regalaste momentos que siempre atesoraré”.

El juvenil, que puede desempeñarse por las bandas o como enganche, dedicó parte de su despedida a quienes lo acompañaron durante su paso por la cantera. “A todos los entrenadores, a todos los miembros del personal, a mis compañeros de equipo y a todos los que me apoyaron. Gracias por creer en mí y ayudarme a crecer”, afirmó. En otro tramo de la carta, Gabriel dejó una referencia al vínculo que mantendrá con el club pese a su salida. “Al comenzar esta nueva etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo. JJ”, señaló.

El mediocampista no pudo debutar con el primer equipo del Manchester United (Reuters) El mediocampista no pudo debutar con el primer equipo del Manchester United (Reuters)

La despedida se produjo después de un período de tensión entre el entorno del futbolista y la entidad inglesa. En septiembre, Gabriel había manifestado su intención de rescindir su contrato. El Manchester United intentó retenerlo, aunque el jugador finalmente confirmó su partida a través de sus redes sociales.

Según versiones publicadas en la prensa europea como DailyMail, los directivos del club se enteraron de la decisión mediante el video, sin una notificación formal previa. Ese punto habría generado malestar en la institución, que analiza luchar por las vías legales disponibles para reclamar una compensación por los años de formación del futbolista.

El destino de Gabriel sería el Real Madrid, que, según detalló El Chiringuito, tendría avanzado un acuerdo para incorporarlo por tres temporadas. El atacante permaneció en Madrid durante las últimas semanas y se entrenó por su cuenta mientras se definía su futuro. La operación no sería un traspaso convencional. Tal como detalló el programa español, el Manchester United recibiría una suma cercana a los 360.000 euros en concepto de derechos de formación, aunque el costo total para el club de Madrid incluiría el salario del jugador y las comisiones vinculadas a la negociación.

Cabe destacar que Gabriel no podrá participar de la presente edición de la UEFA Youth League, la Champions League de las categorías juveniles, con el conjunto madrileño porque ya disputó el torneo con Manchester United. Hasta enero tampoco estaría habilitado para jugar con el Castilla, por lo que su primera etapa en España transcurriría en el equipo juvenil.

El futbolista anunció su salida del Manchester United El futbolista anunció su salida del Manchester United

La partida del delantero llamó la atención porque su estreno con el primer equipo parecía cercano. Tras un hat-trick en la UEFA Youth League ante Sabah FK, existía la posibilidad de que integrara una convocatoria para un partido de la Copa de la Liga frente a Brighton & Hove Albion.

De haber ingresado en ese encuentro, Gabriel habría podido convertirse en el futbolista más joven en debutar con los Red Devils, con apenas 15 años. Sin embargo, su decisión de abandonar la institución alteró ese escenario y quedó fuera de la nómina.

Durante su etapa en la cantera, fue elegido como mejor jugador de la Premier League sub-18 y del Manchester United en la temporada anterior. También participó de un amistoso de pretemporada frente al Atlético de Madrid y marcó tres goles en su estreno en la Liga de Campeones Juvenil. Antes de publicar su despedida, Gabriel difundió otro video para informar un cambio de representantes. Su nuevo agente, Ali Barat, de Epic Sports, intervino en las negociaciones con el Real Madrid. El juvenil también había despertado interés de Barcelona, Bayern Múnich y París Saint-Germain, aunque la opción del club blanco aparece como la más avanzada.

DailyMail también destacó que “el declive del United desde la época de Sir Alex Ferguson fue el motivo principal por el que la familia de Gabriel buscó una salida”. En ese sentido, el medio británico aseguró que una fuente cercana a la familia “explicó que el United está muy lejos de equipos como el Barcelona, ​​el Real Madrid, el Bayern de Múnich, así como de sus rivales nacionales Arsenal y Manchester City: ‘Su padre aspira a que su hijo sea el mejor del mundo, juegue con los mejores y aprenda de los mejores, y ahora mismo esa no es la situación actual en el United, ni mucho menos’, explicó una fuente”.