Durante el tratamiento del proyecto de Reforma Electoral Integral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Jorge Capitanich planteó una serie de objeciones a la iniciativa del Ejecutivo. Cuestionó la velocidad del tratamiento, los cambios en el sistema de selección de candidaturas y financiamiento de los partidos políticos, y reclamó precisiones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel con listas colectoras.

El senador nacional por Chaco, en su intervención, advirtió sobre las consecuencias institucionales de modificar las reglas electorales sin acuerdos amplios y formuló numerosas preguntas sobre aspectos centrales de la iniciativa.

Capitanich sostuvo que una reforma de estas características debe surgir de consensos políticos duraderos y no de acuerdos circunstanciales. En ese sentido, señaló que la fragmentación partidaria y la polarización política que atraviesa la Argentina hacen necesario fortalecer las instituciones y garantizar reglas estables para la competencia electoral.

El legislador cuestionó la rapidez con la que se busca avanzar con el tratamiento parlamentario y recordó que, durante el debate de la Ley 26.571, que estableció las PASO, distintos sectores de la oposición habían objetado la falta de consenso y los plazos acotados de discusión.

También advirtió sobre los cambios que tuvo el proyecto durante su análisis: inicialmente circuló una versión de 71 artículos y luego llegó a los legisladores un texto considerablemente más reducido, poco antes de su tratamiento.

“No podemos sancionar una iniciativa clave de estas características sin participación democrática y popular”, sostuvo.

Eliminación de las paso y financiamiento de los partidos políticos

Capitanich recordó que las PASO fueron concebidas como una herramienta para democratizar la selección de candidatos, fortalecer los partidos políticos y garantizar la intervención de la Justicia Electoral en esos procesos.

Asimismo, defendió la importancia del financiamiento público de la actividad política como mecanismo para evitar que los recursos económicos privados condicionen la competencia electoral.

“Es absolutamente imprescindible tener financiamiento público a los efectos de evitar injerencias corporativas”, expresó.

Veda electoral y propaganda política

En ese sentido, advirtió que la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión, junto con la posibilidad de contratar propaganda fuera de los períodos tradicionales de campaña, y planteó cómo se controlarán los límites de gastos y las condiciones de competencia porque podría profundizar las desigualdades entre las fuerzas políticas.

También señaló una contradicción entre la flexibilización de las restricciones a la propaganda electoral y el mantenimiento de limitaciones sobre determinadas actividades comerciales durante la jornada previa a los comicios. En ese marco, reclamó mayor claridad sobre los criterios que se aplicarán y la coherencia de las regulaciones.

Por otra parte, cuestionó la ausencia de regulaciones específicas sobre campañas negativas, desinformación y mecanismos de manipulación en redes sociales, que pueden afectar la participación de candidatos y partidos.

Respecto a los debates presidenciales, el proyecto propone que dejen de ser una instancia obligatoria y que puedan realizarse de manera optativa únicamente en caso de una segunda vuelta electoral. Capitanich pidió precisiones sobre los fundamentos de esta modificación y sus implicancias para el acceso de la ciudadanía a las propuestas de los candidatos.

Boleta única con listas colectoras ¿cómo se computan los votos y se distribuyen las bancas?

Otro de los ejes centrales de su intervención fue sobre la propuesta de incorporar un sistema de doble columna en la Boleta Única de Papel, que permitiría que una misma fórmula presidencial aparezca acompañada por listas legislativas de distintas agrupaciones políticas.

Capitanich pidió explicaciones precisas sobre el funcionamiento de este mecanismo y advirtió que la redacción del proyecto deja interrogantes sobre la validez de los votos, su cómputo y la distribución de las bancas legislativas.

“Nos van a tener que explicar ustedes con un nivel de detalle en pizarrón cómo van a conformar efectivamente las boletas. Porque la verdad es que es un hallazgo extraordinario tener boleta única con colectora”, ironizó.

Entre las preguntas planteadas, señaló qué ocurriría si un elector marca la opción de lista completa en las dos columnas que comparten una misma fórmula presidencial, si ese voto sería válido para presidente pero nulo para legisladores y cómo se aplicarían las disposiciones vigentes del Código Electoral.

También pidió aclaraciones sobre el cómputo de los votos legislativos y su impacto en la distribución de bancas del Senado, especialmente en los distritos que renuevan representantes en 2027.

Cambios transitorios para 2027 y cuestionamientos al argumento del ahorro electoral

En relación con los argumentos económicos utilizados por el Poder Ejecutivo para justificar la suspensión de las elecciones primarias, reclamó información presupuestaria que permita dimensionar el impacto fiscal de la medida.

Según señaló, un análisis comparativo de los gastos electorales de 2021 y 2025 indica que el ahorro neto, medido en valores constantes, habría sido de apenas un 3%. En ese sentido, cuestionó que el argumento del ahorro económico alcance para fundamentar una modificación de esta magnitud sin una evaluación precisa de sus costos y beneficios.

También recordó que la Cámara Nacional Electoral había solicitado que cualquier reforma se definiera con suficiente anticipación al año electoral y preguntó si el organismo fue consultado sobre la implementación de la boleta con doble columna y la capacitación de las autoridades de mesa.

Ficha limpia, ficha sana y garantías para la participación política

Capitanich también formuló interrogantes sobre las disposiciones vinculadas con Ficha Limpia y las condiciones de inelegibilidad de candidatos. Preguntó por los criterios para establecer inhabilitaciones, la proporcionalidad de las restricciones según los delitos, los efectos de las condenas durante el proceso electoral y las garantías ante eventuales revocaciones judiciales.

En ese marco, recordó su proyecto de ley de Ficha Sana, presentado el 3 de marzo de 2026, que propone establecer exámenes psicofísicos y toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, tanto antes de asumir como cada dos años durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa contempla evaluaciones médicas generales, psicológicas y toxicológicas, con criterios de confidencialidad y protección de datos personales. La propuesta busca establecer condiciones de aptitud, responsabilidad e idoneidad para quienes ejercen funciones públicas.

Además, vinculó estas discusiones con la necesidad de fortalecer la independencia y el funcionamiento de las instituciones judiciales para garantizar la participación política. También planteó interrogantes sobre los plazos para presentar candidaturas, los avales partidarios, los acuerdos de adhesión entre agrupaciones y las modificaciones vinculadas con la representación argentina en el Parlasur.

Finalmente, recordó que la Cámara Nacional Electoral había solicitado que cualquier reforma se definiera con suficiente anticipación al año electoral y preguntó si el organismo fue consultado sobre la implementación de la boleta con doble columna y la capacitación de las autoridades de mesa.

Capitanich concluyó que el proyecto todavía presenta numerosos aspectos que requieren explicaciones y definiciones precisas antes de avanzar en su tratamiento legislativo.