El exdefensor dejó el cuerpo técnico luego de ocho años y cuatro títulos. Tras el 7-0 ante Costa Rica en Córdoba, recibió una plaqueta y el reconocimiento de jugadores, dirigentes y colaboradores

La victoria de la Selección Argentina por 7-0 ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba tuvo una despedida que excedió el resultado. Walter Samuel dejó el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, después de ocho años de trabajo y de un ciclo que reunió cuatro títulos con el equipo nacional.

El encuentro, correspondiente al segundo compromiso de la fecha FIFA, marcó el cierre de la actividad de Argentina en 2026. También fue la última función de Samuel como ayudante de Scaloni, un puesto que ocupaba desde 2018, cuando se conformó el grupo de trabajo que condujo a la Albiceleste a levantar las Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Además, fueron finalistas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Tras el partido en Córdoba, el exdefensor recibió una plaqueta de manos de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Jugadores, integrantes del cuerpo técnico y miembros del staff participaron del reconocimiento en el vestuario del Kempes, donde el Muro habló ante el plantel y agradeció por el recorrido compartido.

El cuerpo técnico y los futbolistas de la Selección argentina posan en el vestuario durante la entrega de una placa de reconocimiento a Walter Samuel. El cuerpo técnico y los futbolistas de la Selección argentina posan en el vestuario durante la entrega de una placa de reconocimiento a Walter Samuel.

“Fueron años espectaculares”, expresó Samuel en un video difundido por la AFA. El exjugador también destacó el acompañamiento de su entorno durante el proceso: “Mi familia me acompañó. Quiero, eso sí, mandarle un fuerte abrazo. No quiero emocionarme”.

La salida de Walter Samuel responde a una decisión personal y profesional. Después de acompañar a Scaloni desde el inicio de su gestión, comenzará una etapa propia en el fútbol, con la intención de desarrollar su camino de manera independiente como entrenador.

Su tarea dentro de la Selección incluyó la preparación táctica, el análisis de los rivales y el trabajo sobre las jugadas de pelota parada. Su experiencia como defensor de trayectoria internacional fue uno de los recursos del cuerpo técnico, que se consolidó a partir de una estructura estable desde 2018. Samuel había integrado el plantel argentino que disputó los Mundiales de 2002 y 2010 como futbolista. En su etapa como colaborador, formó parte de la conducción que quebró una sequía de 28 años sin títulos mayores para la Selección absoluta con la conquista de la Copa América en Brasil, en 2021. Un año más tarde, Argentina venció a Italia en la Finalissima disputada en Londres y, meses después, obtuvo el Mundial de Qatar 2022. La Copa América conseguida en Estados Unidos en 2024 completó el palmarés de un cuerpo técnico que tuvo a Samuel como uno de sus asistentes durante todo el período.

Walter Samuel brindó un sentido discurso de despedida tras su adiós a la selección argentina Walter Samuel brindó un sentido discurso de despedida tras su adiós a la selección argentina

“Muchas gracias a Leo por darme la oportunidad; a vos (Chiqui Tapia), a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí”, señaló Samuel durante el homenaje. Luego se dirigió a los futbolistas: “Si llego a hacer algo en el fútbol, va a ser gracias a toda esta gente”.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni confirmó que la salida de Samuel no derivará, por ahora, en una incorporación dentro del cuerpo técnico. El entrenador remarcó que el grupo de trabajo seguirá con la misma estructura, pese a considerar que se trata de una baja difícil de compensar. “No vamos a sumar a nadie por la baja de Walter Samuel”, afirmó Scaloni. “Nos dio un montón, más allá de lo técnico. Es una pérdida importante, lo saludamos en el vestuario y se notó la emoción de los jugadores. Es irremplazable para nosotros”. El técnico de Pujato también puso el foco en el vínculo personal que construyó con quien fue uno de sus colaboradores más cercanos. “Compartí muchas cosas con él, tenemos una amistad que perdura, es un amigo”, sostuvo.

El presidente Chiqui Tapia le entregó una plaqueta a Walter Samuel El presidente Chiqui Tapia le entregó una plaqueta a Walter Samuel

La decisión de no buscar un sustituto mantiene al resto del equipo de trabajo que acompañó a Scaloni en los últimos años. Pablo Aimar y Roberto Ayala continuarán como ayudantes de campo; Martín Tocalli seguirá como entrenador de arqueros; Matías Manna permanecerá en el área de análisis de video, y Luis Martín conservará la responsabilidad sobre la preparación física.

La AFA describió el acto como un reconocimiento de los jugadores, el cuerpo técnico y el staff que acompaña a la selección mayor. La entidad repasó los títulos logrados durante la participación de Samuel y difundió las imágenes del momento en el vestuario. El gesto de Claudio Tapia incluyó una plaqueta y camisetas vinculadas con los números que Samuel utilizó como futbolista de la Selección. La entrega se realizó ante todo el grupo, luego del triunfo en el Mario Alberto Kempes, en una escena marcada por los aplausos y la emoción de los presentes.