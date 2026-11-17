Si un servidor colapsaba, Microsoft enviaba los usuarios hacia otro ordenador sano; este absorbía más carga y tropezaba con el problema original

Microsoft informó que un defecto de software instalado en julio, y que ninguna prueba detectó, provocó la caída mundial de Microsoft 365 del 12 de noviembre de 2026. El fallo dejó sin respuesta a más del 80% de los servidores de acceso y afectó a Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas.

La empresa explicó la causa en un informe preliminar que publicó para sus clientes en el centro de administración de Microsoft 365. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, agentes y plataforma, difundió un resumen en la red social X y pidió disculpas: “Lamentamos profundamente el impacto para todos nuestros clientes”.

Según el informe, la caída comenzó a las 16:20 (hora universal) del 12 de noviembre y los servicios quedaron restablecidos a las 16:10 del día siguiente, según BleepingComputer y Ars Technica. Microsoft sostiene que se trató de un problema técnico sin relación con un ciberataque ni con agentes de IA.

ChatGPT y Claude fueron afectados tras caída global del correo electrónico Outlook. (Composición Infobae: Anthropic / OpenAI) ChatGPT y Claude fueron afectados tras caída global del correo electrónico Outlook. (Composición Infobae: Anthropic / OpenAI)

Tres problemas que coincidieron

El primero fue el defecto, que formaba parte de una actualización diseñada para los servidores que funcionan como puerta de entrada a Microsoft 365. Esa actualización empezó a instalarse en julio y funcionó en todo el mundo durante más de tres meses sin incidentes, según la compañía.

El error hacía que un servidor se saturara y dejara de responder cuando se juntaban ciertas condiciones de tráfico. Microsoft dijo que sus pruebas de carga no lo detectaron porque se hicieron sobre equipos más débiles, con menos núcleos de procesamiento, y que el problema empeora en las máquinas más nuevas y potentes.

El segundo factor fue un aumento del tráfico. Unas 15 horas antes de la caída, Teams pasó de la puerta de entrada alternativa a la principal, que también atiende a Exchange Online, el servicio que sostiene el correo de Outlook. Microsoft describió el cambio como una maniobra habitual de resiliencia.

El tercero fue una falta de capacidad. Cerca del 14% de los servidores de esa puerta de entrada estaba fuera de servicio por un problema sin relación, desde el día anterior. Con holgura suficiente, esa baja no habría causado nada por sí sola, según el informe, pero junto con el tráfico adicional activó el error.

Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office pudieron desviarse a otra infraestructura y volvieron antes. REUTERS/Dado Ruvic Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office pudieron desviarse a otra infraestructura y volvieron antes. REUTERS/Dado Ruvic

Un efecto en cadena que se extendió por todo el mundo

Cuando un servidor dejaba de responder, los sistemas de Microsoft enviaban a los usuarios a otro servidor sano, que recibía más carga y tropezaba con el mismo defecto. “En menos de dos horas”, el error apareció en toda la flota, según la empresa. En el punto más bajo, más del 80% de los servidores no respondía.

Las barreras que deberían haber aislado el problema por regiones tampoco funcionaron, por una falla distinta que Microsoft no explicó en el informe preliminar, según Ars Technica. Por eso la falla pasó de una región a otra hasta alcanzar la red mundial.

Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office pudieron desviarse a otra infraestructura y volvieron antes. Exchange Online no pudo, por límites de capacidad, y por eso Outlook fue lo último en recuperarse.

Un error de julio que nadie detectó causó la caída de Microsoft 365 que duró casi 24 horas. REUTERS/Dado Ruvic Un error de julio que nadie detectó causó la caída de Microsoft 365 que duró casi 24 horas. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué reparar la falla llevó tanto tiempo

La recuperación se complicó porque, al reiniciarse, los servidores recibían de golpe todo el tráfico acumulado y volvían a saturarse. Según Microsoft, sus procesos automáticos no estaban diseñados para recuperarse de un colapso tan amplio.

Tampoco sirvió la opción habitual de volver atrás. Como el defecto venía de una actualización de meses antes, las herramientas de reversión y los interruptores de funciones no podían deshacer el cambio con rapidez, escribió Lamanna.

Los ingenieros prepararon una corrección que devolvía el código a su estado anterior y la aplicaron por tandas, retirando grupos de servidores de servicio, actualizándolos y reiniciándolos. Lamanna precisó que ni el defecto ni la corrección afectan a otras instalaciones de Windows.

Microsoft dijo que ya amplió la capacidad y agregó protecciones para que un desvío de tráfico no desencadene otra falla en cadena. El presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Andrew Garbarino, pidió más información a Microsoft y a la agencia de ciberseguridad CISA, según Politico. La empresa prevé publicar el informe final el 20 de noviembre, según The Register.