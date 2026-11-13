¿Ahora Zdero se quiere despegar de Milei?

Domínguez vinculó el freno de la obra pública al ajuste nacional y apuesta a la continuidad de Zdero en 2027

El ministro de Infraestructura del Chaco, Hugo Domínguez, reconoció que la reducción de la obra pública es una de las consecuencias del esquema de equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que, ante la escasez de recursos, la prioridad de la administración provincial pasa por sostener los servicios esenciales del Estado.

El funcionario defendió la gestión encabezada por el gobernador Leandro Zdero y aseguró que la actual administración logró ordenar una provincia que, según afirmó, atravesaba una delicada situación financiera. En ese marco, remarcó que la preservación de los salarios estatales, el funcionamiento de hospitales, la provisión de medicamentos y la seguridad ocupan un lugar central dentro de las prioridades presupuestarias. Es más que dudosa esa apreciacion del ministro, cuando se le adeuda a los docentes la cláusula gatillo y sus sueldos estan desfasados de los incrementos del costo de vida y la inflación.

Antes de la llegada de Zdero a la gestión era normal la provision de medicamentos, tanto en hospitales como por parte del INSSSEP, hasta la asunción de Irene Dumrauff y la casualidad o no del estallido del ANDISGATE, donde quedó en duda si no estaba involucrado el instituto en compras sobrevaluadas de medicamentos por parte de esa gestión. Eso sí, se han destacado en el pago puntual a medios “ensobrados” y amigos mediáticos con montos obscenos para blindar a la gestión y al gobernador.

Entre las principales obras en ejecución destacó el Segundo Acueducto del Interior, una iniciativa clave para mejorar el abastecimiento de agua potable en numerosas localidades chaqueñas. Domínguez aseguró que el proyecto cuenta con financiamiento garantizado (gracias al 84% ya ejecutado por las gestiones anteriores de Jorge Capitanich y Domingo Peppo) y estimó que podría estar finalizado en julio de 2027.

En materia sanitaria, Dominguez señaló que el Hospital Perrando ya incorporó un angiógrafo de última generación, aunque cabe aclarar que dicho equipo fue comprado en la gestión nacional anterior y solo restaba su instalación urgente, porque vencían los plazos y se corría el riesgo de perder el equipo ya adjudicado.

Las declaraciones del funcionario dejaron expuesta una de las definiciones más directas del gabinete provincial sobre el impacto que tiene la política de “déficit cero” impulsada por la Nación en las cuentas provinciales. Evidentemente a pesar de su alineamiento con Milei, Zdero no supo defender los recursos y beneficios que afectan a la calidad de vida de los chaqueños.