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Video: un policía tacleó a una pareja que intentaba escapar en moto de un control de tránsito

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La secuencia fue filmada por vecinos que circulaban por la zona y el intendente de General Pueyrredón destacó el trabajo de los agentes municipales que participaron del operativo.

Un operativo de control de motos terminó con dos personas en el suelo luego de que un policía interceptara el vehículo en el que circulaban e hiciera caer a sus ocupantes. La secuencia fue filmada por un vecino y posteriomente se viralizó.

El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de la costa, en Mar del Plata. En la secuencia se puede observar que el motociclista intentó avanzar junto a su acompañante, pero uno de los efectivos se interpuso en su trayectoria y golpeó el vehículo. Como consecuencia de la maniobra, ambos cayeron al piso.

Después del impacto, uno de los ocupantes intentó levantar la moto, mientras que el otro fue reducido por los policías que participaban del procedimiento.

La intervención generó cuestionamientos entre los testigos que presenciaron la escena. En la grabación se escucha a una persona exclamar: “Le clavó un tacle”, en alusión a la maniobra del agente para detener el vehículo.

En otro tramo del video también se oye un reproche dirigido al motociclista. Según quienes registraron el episodio, el policía le habría gritado: “¿Qué me chocás?”. Los testigos cuestionaron esa reacción porque sostuvieron que fue el propio efectivo quien se interpuso en el recorrido de la moto.

El policía se interpuso en el camino del motociclista y los derribó. (Foto: captura de video)
El policía se interpuso en el camino del motociclista y los derribó. (Foto: captura de video)

El operativo se realizó en un contexto de intensificación de los controles de motos en la costa, ante la convocatoria a una caravana por Halloween que circuló en las redes sociales bajo el nombre de “Rodada del terror”.

Los organizadores habían anunciado mediante una publicación que el lugar de encuentro se daría a conocer el mismo día de la actividad, a través de las historias de sus redes sociales.

Qué dijo Guillermo Montenegro sobre el accionar de los agentes

Tras el episodio, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, publicó un mensaje en sus redes sociales y habló sobre lo ocurrido.

“Cuando nombramos a la ‘Patrulla Municipal’, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, escribió.

El jefe comunal también buscó llevar tranquilidad sobre la salud del efectivo. Según indicó, se comunicó con él y confirmó que se encontraba en óptimas condiciones. Además, contó que el agente le transmitió su convicción de que el camino elegido era el correcto y que no había que aflojar.

Montenegro agradeció el acompañamiento policial durante el operativo y en otros procedimientos, felicitó a quienes se arriesgan en el cumplimiento de sus tareas y expresó su respaldo a quienes visten uniforme.

“Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”, sostuvo. Y concluyó con un mensaje sobre el objetivo de estos procedimientos: “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”.

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