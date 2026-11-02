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“Estaba fuera de sí”: así encontraron al hombre acusado de asesinar a su expareja y a cuatro chicos en Chaco

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El brutal quíntuple crimen ocurrió en una casa de Quitilipi. El agresor estranguló a Rocío Aranda, degolló a tres menores y después provocó un incendio. Su hijo de seis meses murió por inhalación de humo. Los vecinos lo rescataron cuando intentaba quitarse la vida.

Mientras sigue la conmoción en Chaco por la muerte de una mujer y cuatro nenes en una casa de la localidad chaqueña de Quitilipi, se conocieron detalles escalofriantes sobre las condiciones en las que encontraron al presunto agresor.

Según reveló a Diario Chaco Fernando Romero, el jefe de la Policía del Chaco, Alberto Luis Ávalos, el acusado de asesinar a su expareja Rocío Aranda, su hijo Franco, de cuatro años, sus sobrinos Adriana y Bruno Barrios, y su bebé de seis meses, fue hallado en la escena inconsciente, con lesiones en el cuello y en un estado de profunda alteración.

“Posiblemente estaba drogado y con un brote psicótico. Seguía con la mirada perdida, fuera de sí. Estaba como ido y violento”, describió Romero.

El hecho salió a la luz ayer al mediodía tras un llamado que alertaba sobre un incendio en una casa ubicada en la calle Islas Malvinas al 1200.

Horror en Chaco: reconstruyeron cómo murieron las cinco víctimas y el intento de suicidio del sospechoso. (Foto: gentileza Diario Norte).
Horror en Chaco: reconstruyeron cómo murieron las cinco víctimas y el intento de suicidio del sospechoso. (Foto: gentileza Diario Norte).

Pero cuando los vecinos y los equipos de asistencia llegaron al lugar, quedó al descubierto la dimensión de la tragedia: cinco personas habían sido asesinadas antes de que comenzaran las llamas.

La secuencia del crimen y el intento de suicidio

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor primero estranguló a Rocío. Después atacó a los tres chicos que estaban en la casa y los degolló. Finalmente, tomó en brazos a su bebé y provocó el incendio.

El jefe de la Policía del Chaco, Romero, brindó detalles de la secuencia y confirmó que los homicidios ocurrieron antes de que se iniciara el fuego.

Después, Ávalos intentó ahorcarse. Los vecinos intervinieron y lograron rescatarlo, pero no pudieron evitar la muerte del pequeño por inhalación de humo.

Dolor en las redes tras la masacre en Chaco. (Foto: Facebook/Lhaa Baez Ook).
Dolor en las redes tras la masacre en Chaco. (Foto: Facebook/Lhaa Baez Ook).

El sospechoso fue encontrado inconsciente fuera de la casa y trasladado a un centro de salud.

El perfil del agresor y el avance de la causa

El funcionario también descartó las versiones que hablaban de una supuesta posesión y aclaró que, hasta el momento, no se habían encontrado denuncias previas por violencia ni antecedentes policiales del sospechoso.

La causa quedó a cargo del fiscal Gustavo Valero, quien ordenó las autopsias de las cinco víctimas y una serie de peritajes para reconstruir lo ocurrido dentro de la casa.

Entre los elementos secuestrados por los investigadores hay un arma blanca con restos de sangre, sogas y un encendedor, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

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