Un policía que trabaja como repartidor se defendió a los tiros de un robo en Malvinas Argentina: un ladrón murió y otro está grave

Un sargento de la Policía bonaerense que trabajaba como repartidor baleó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo mientras esperaba que lo atendieran en un domicilio de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Uno de los sospechosos murió y el otro permanece internado en grave estado.

El hecho ocurrió este domingo poco antes de las 20 sobre la calle Río de la Plata al 3500, entre Mariote y Olivos. El policía se encontraba fuera de servicio y aprovechaba su franco para hacer entregas cuando fue abordado por los dos ladrones, que le sacaron la mochila con los pedidos, el casco y la moto.

En medio del asalto, el sargento logró ponerse a resguardo, sacó su arma reglamentaria y disparó 12 veces contra los agresores. El efectivo resultó ileso y los dos sospechosos terminaron heridos en el asfalto.

Poco después, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, donde quedaron internados bajo custodia policial.

El efectivo disparó 12 veces contra los delincuentes. (Foto: captura de video La Buena Info)

Según fuentes de la investigación, uno de los heridos fue identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, quien recibió disparos en el abdomen y en un glúteo. El otro involucrado es un adolescente de 16 años, que sufrió heridas en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo.

Uno de los dos murió como consecuencia de las heridas, mientras que el otro permanece en terapia intensiva.

La secuencia del asalto quedó registrada en un video. En la grabación se escuchan gritos de “no me hagas nada” durante unos segundos de forcejeo alrededor de la moto y, luego, las detonaciones. Tras los disparos, la moto y la caja de reparto quedaron tirados sobre el pasto.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, que depende del Departamento Judicial de San Martín.

Debido a que el episodio involucró a un integrante de la Policía bonaerense, las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional.

En esta primera instancia, la Justicia no tomó medidas contra el sargento al considerar que habría actuado en legítima defensa.