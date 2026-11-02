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Esquina dará el último adiós a Nanci Godoy con un velatorio público

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La familia de la docente comunicó que sus restos serán velados en la plaza 9 de Julio para que toda la comunidad pueda asistir para dar el último adiós.

Tras el trágico desenlace del caso de Nanci Godoy y el hallazgo de su cuerpo, la familia de la docente velará sus restos el próximo miércoles en la localidad de Esquina.

Por decisión familiar, Nanci será velada el miércoles 4 de noviembre en la Plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal para permitir el acompañamiento de toda la comunidad.

Detalles del velatorio público y convocatoria comunitaria
La ceremonia de despedida se realizará entre las 6 y las 18 del miércoles.

La invitación se extiende a vecinos, amigos, colegas del ámbito educativo y allegados que deseen acercarse desde diversos puntos.

El itinerario final fue dispuesto por los familiares de Nanci tras la llegada del cuerpo a la localidad de Esquina.

Inhumación de los restos y mensaje institucional
Los restos de la docente se encuentran en la localidad desde el pasado viernes, respetando los tiempos dispuestos por el círculo íntimo para la organización del funeral.

Finalizado el velatorio en la plaza pública, los restos de la educadora serán trasladados al cementerio municipal de Esquina para su inhumación.

“Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, expresa la proclama con la que allegados invitan a rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos.

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