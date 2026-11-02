Murió el hombre que se había hecho viral por tener una relación con el marido de su hija: el dramático final

Edielson Alexandre Oliveira, conocido en Brasil por el escándalo que protagonizó junto a su yerno Juninho Virgilio en noviembre de 2023, murió a los 48 años.

El hombre, que se volvió viral tras la denuncia pública de su hija, sufrió un grave accidente de moto en Valle Verde, en Rio Grande do Sul, y no logró recuperarse de las heridas.

El hecho ocurrió el 9 de octubre, cuando Edielson viajaba en la parte trasera de un mototaxi y, por causas que aún se investigan, sufrió un choque en la Avenida Alziro Zarur y la Rua Clóvis Silveira Bueno. El conductor del mototaxi también resultó herido y fue trasladado a un hospital privado con lesiones leves.

Tras el choque, Edielson fue asistido por la Unidad de Apoyo Avanzado del SAMU y derivado a la UPA del barrio. Debido a la gravedad de su estado, lo trasladaron al Hospital Santa Casa, donde permaneció internado durante 22 días. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, con hematoma subdural, contusiones y hemorragia, y finalmente no sobrevivió.

El equipo forense se presentó en el lugar del accidente el mismo día, mientras que la policía constató que el conductor manejaba una moto con matrícula vencida desde 2024 y licencia caducada hacía más de 30 días.

El escándalo familiar que sacudió a Brasil y se volvió viral

La historia de Edielson y su familia explotó en redes sociales cuando Camila Oliveira, su hija, descubrió que su marido Juninho la engañaba con su propio padre. Todo salió a la luz cuando Camila revisó el celular de Edielson y encontró chats y fotos comprometedoras entre los dos hombres, donde se declaraban su amor y hasta aparecían juntos saliendo de un hotel.

La joven se vengó y empapeló la ciudad con los chats entre los dos hombres. (Foto: X/revoltadissimu)

Camila decidió exponer la traición en Facebook, publicando las pruebas y relatando paso a paso cómo descubrió la infidelidad. El caso se viralizó rápidamente y generó un repudio masivo.

La venganza de Camila no terminó en las redes. En un segundo acto de furia, incendió el auto de su esposo y subió el video a internet, sumando miles de reproducciones.

Como parte de su plan, Camila incendió el auto de su marido. (Foto: X/revoltadissimu)

Además, imprimió los chats y empapeló la ciudad con las conversaciones más comprometedoras, dejando en claro que no pensaba dejar pasar el escándalo.