El duro análisis de un medio especializado en F1 sobre Colapinto y Alpine tras el GP de México: “Perdedores”

El Gran Premio de México terminó con un sabor amargo para Franco Colapinto y Alpine. Después de haber conseguido un resultado que parecía importante para la pelea en el Campeonato de Constructores, el equipo francés se quedó con las manos vacías por las sanciones que recibieron sus dos pilotos. En ese contexto, el medio especializado The Race realizó un balance de la carrera e incluyó a la escudería entre los principales perdedores de la fecha.

Bajo el título “Perdedor: Alpine (15º y 17º)”, el sitio británico analizó cómo el equipo pasó de ilusionarse con sumar varios puntos a terminar el domingo sin unidades. También destacó el rendimiento de Colapinto, que había conseguido contener a Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, y se había beneficiado del abandono de Arvid Lindblad y de la posterior sanción a Oscar Piastri para escalar hasta el séptimo lugar.

“Alpine había logrado su mejor resultado desde el GP de Italia a principios de septiembre, y luego lo perdió todo”, señaló The Race. El análisis también remarcó que el argentino volvió a quedar segundo en términos de ritmo dentro de la zona media de la parrilla, aunque consideró que el resultado que había conseguido inicialmente estuvo favorecido por distintas circunstancias de carrera.

La crítica de The Race a Colapinto y Alpine. (Foto: The Race)

La sanción que arruinó el domingo de Colapinto y le dio a Racing Bulls una ventaja clave sobre Alpine

Sin embargo, la alegría duró poco. Horas después de la competencia, los comisarios deportivos le aplicaron a Colapinto una penalización de 10 segundos por no haber reducido suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla. La sanción lo hizo caer del octavo al decimoquinto puesto de la clasificación final. Pierre Gasly también fue castigado con un Stop and Go, equivalente a 30 segundos, y terminó 17º.

De esta manera, Alpine perdió los puntos que había conseguido en pista y sufrió un duro golpe en su pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Según The Race, las penalizaciones dejaron a Racing Bulls con una ventaja de 35 puntos sobre la escudería francesa en esa disputa.

La resolución también tuvo consecuencias para la pelea entre ambos equipos: Liam Lawson heredó el séptimo puesto y sumó unidades importantes para Racing Bulls. Para Colapinto, en cambio, el domingo pasó de la celebración por un resultado destacado a la frustración de quedarse sin puntos.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1: días, horarios y dónde verlo

El piloto argentino afrontará la 20ª fecha de la temporada 2026 en el circuito de Interlagos, en San Pablo. La actividad comenzará este viernes y la carrera principal se disputará el domingo desde las 14 (hora argentina).

Después de un Gran Premio de México en el que terminó 15° por una sanción que lo dejó sin puntos, Franco Colapinto buscará recuperar las buenas sensaciones en Brasil. La actividad de la Fórmula 1 se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, en San Pablo.

Será la tercera participación del piloto de Alpine en este circuito, donde intentará mejorar sus antecedentes de las dos visitas anteriores. Toda la actividad de la 20ª fecha del campeonato se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.