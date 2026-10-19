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En el Gobierno temen que Villarruel quiera meterse en el Consejo de Seguridad por Malvinas

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En el Gobierno temen que Victoria Villarruel busque asegurarse un lugar en el nuevo Consejo de Seguridad Nacional mediante la incorporación de las autoridades del Congreso, al nuevo organismo que planea conformar la Casa Rosada, como parte de su nuevo posicionamiento malvinero.

La versión circula en medio de las negociaciones por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que anunció Milei por cadena nacional. El tema Malvinas es una vieja causa de Villarruel y el giro de Milei, ahora vuelve a cruzar sus caminos.

 

 

En el proyecto de la Casa Rosada, que tiene que tratar el Congreso, se establece que el Consejo de Seguridad Nacional -una copia del organismo de Estados Unidos- estará presidido por el presidente e integrado por funcionarios del gobierno, excluyendo la participación del Congreso.

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Sin embargo, en los pasillos del Poder Legislativo se discutió informalmente la posibilidad de ampliar la mesa. En el Ejecutivo creen que Villarruel está detrás de esa posibilidad. Pero en el entorno de la vicepresidenta negaron a LPO que el tema esté en su agenda. “No existen conversaciones al respecto en el Senado”, afirmó a este medio uno de sus colaboladores.

 

Como sea, en la Casa Rosada rechazan la posibilidad que haya representantes del Congreso en el organismo y argumentan que el Consejo es un órgano del Poder Ejecutivo. “Incorporar a las autoridades del Congreso violaría la división de poderes”, advirtió a LPO un funcionario que sigue el tema.

 

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